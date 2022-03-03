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عاجل:- كيفية تقديم طلب في الضمان الاجتماعي المطور 1443 للمستحق الجديد والقديم sbis.hrsd نوضح هذا لكم، فإن تقديم طلب في الضمان الاجتماعي المطور 1443 ه أصبح محل تساؤل لدى العديد من الأشخاص، حيث يقوم العديد من مواطني المملكة السعودية بالبحث عن الرابط الذي يمكن من خلاله إتمام عملية التسجيل، حيث تتم تلك العملية من خلال رابط معين، اتاحته وزارة الموارد البشرية بالمملكة يمكن الدخول عليه وإتمام كافة الخطوات المطلوبة، تعرفوا على مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع خلال هذا المقال، تابعونا.
عاجل:- كيفية تقديم طلب في الضمان الاجتماعي المطور 1443 للمستحق الجديد والقديم
يجب على الأشخاص الذين تتوافر بهم كافة الشروط والقواعد، التي تم تحديدها من قبل وزارة الموارد البشرية أن يقوموا بالتسجيل داخل المنصة الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور، حيث يتم ذلك من خلال تتبع عدد من الخطوات السهلة والبسيطة، التي تبدأ بالضغط على رابط بوابة الدعم والحماية للدخول إلى الموقع، ثم يتم استكمال كافة الخطوات المطلوبة لتتم عملية التسجيل بشكل ناجح، حيث تتطلب العملية كتابة بعض البيانات الخاصة بالشخص المتقدم.
شروط الضمان الاجتماعي المطور
عبارة عن عدد من الشروط التي يجب توافرها في حال التقديم للحصول على الضمان الاجتماعي المطور، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:
- يلزم ألا يكون الموظف يمتلك أي أصول ذات قيمة مالية، كما يجب أن يكون الدخل الخاص به أقل من المبلغ المحدد للحد الأدنى الذي أقرته الحكومة.
- كما يجب أن يكون الشخص ملتزم بكافة متطلبات الوزارة والتي تتعلق بالصحة وتعليم الأبناء، بالإضافة إلى برنامج التدريب والتوظيف للأشخاص القادرين داخل الأسر.
- يشترط عدم وجود الشخص المتقدم داخل دار رعاية أو إيواء، وغير ذلك من المؤسسات التي تقوم برعايتها الدولة، مثل المستشفيات والسجون وغيرها.
- يجب أن يكون الفرد حامل للجنسية السعودية، إضافة إلى إقامته داخلها بصفة دائمة وليس خارجها.
- يشترط التزام الشخص المتقدم بالمتطلبات التي فرضتها الوزارة والتي تخص صحة وتعليم الأبناء، إلى جانب البرامج الخاصة بالتدريب والتوظيف لكل شخص قادر داخل الأسرة.
- يجب على الأشخاص المتقدمين أن يقوموا بتسجيل البيانات التي تطلب منهم، مثل الاسم ورقم البطاقة الشخصية وغيرها، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من صحتها ودقتها.
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