عاجل:- كيفية تقديم طلب في الضمان الاجتماعي المطور 1443 للمستحق الجديد والقديم sbis.hrsd نوضح هذا لكم، فإن تقديم طلب في الضمان الاجتماعي المطور 1443 ه‍ أصبح محل تساؤل لدى العديد من الأشخاص، حيث يقوم العديد من مواطني المملكة السعودية بالبحث عن الرابط الذي يمكن من خلاله إتمام عملية التسجيل، حيث تتم تلك العملية من خلال رابط معين، اتاحته وزارة الموارد البشرية بالمملكة يمكن الدخول عليه وإتمام كافة الخطوات المطلوبة، تعرفوا على مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع خلال هذا المقال، تابعونا.

عاجل:- كيفية تقديم طلب في الضمان الاجتماعي المطور 1443 للمستحق الجديد والقديم

يجب على الأشخاص الذين تتوافر بهم كافة الشروط والقواعد، التي تم تحديدها من قبل وزارة الموارد البشرية أن يقوموا بالتسجيل داخل المنصة الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور، حيث يتم ذلك من خلال تتبع عدد من الخطوات السهلة والبسيطة، التي تبدأ بالضغط على رابط بوابة الدعم والحماية للدخول إلى الموقع، ثم يتم استكمال كافة الخطوات المطلوبة لتتم عملية التسجيل بشكل ناجح، حيث تتطلب العملية كتابة بعض البيانات الخاصة بالشخص المتقدم.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

عبارة عن عدد من الشروط التي يجب توافرها في حال التقديم للحصول على الضمان الاجتماعي المطور، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي: