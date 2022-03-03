نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية والشروط وطريقة التقديم عبر pmhi.ly في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقبل الكثير من الشباب في البحث عبر شبكة الإنترنت في الموقع الشهير جوجل للوصول إلى رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية، حيث تم الإعلان عن تفعيل رابط التسجيل من قبل رئيس مجلس الوزراء الليبية عبد الحميد الدبيبة، كما أعلن عن مبادرة توزيع 50 ألف قطعة من الأراضي السكنية و 100 ألف وحدة سكنية مخصصة للشباب.

رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية

من خلال رابط التسجيل في منظومة القروضيمكن تقديم طلبات القروض إلكترونياً، حتى يتم تقديم المساعدة للشباب وذوي الدخل المحدود، حيث يتساءل الكثير من الشباب الليبي عن كيفية التسجيل لطلب القروض، حيث يجب على كل شاب يرغب في التسجيل أن يجمع جميع المستندات المطلوبة حتى يتم الحصول على قرض إسكان الشباب، حيث أعلنت وزارة الإسكان الليبية، يوم الأحد الموافق 27 من فبراير 2022، بأمر تنفيذ المبادرة الخاصة، وذلك بتعزيز مزايا الإسكان للشباب المقبل على الزواج والأسر الفقيرة، علما بأن هذه المبادرة يتم تنفيذها بالتعاون مع بنك التوفير والاستثمار العقاري.

تسجيل قرض السكن في ليبيا للشباب 2022

فيما يلي سوف نتعرف على طريقة التسجيل في نظام القرض السكني ببعض خطوات بسيطة كالآتي:

شروط تسجيل القروض السكنية

أعلنت الحكومة الليبية عن وجود بعض الشروط التي لا بد من أن تتوفر في المتقدمين للحصول القروض السكنية،وهي:

يجب أن يكون المتقدم ليبي الجنسية.

تقديم شهادة تتضمن تفاصيل الوظيفة الخاصة بالمتقدم وإجمالي الدخل الشهري.

إذا كان المتقدم عاطل عن العمل يجب تقديم ما يثبت ذلك.

يجب الالتزام بموعد التقديم المحدد.

في الختام نكون قد انتهينا من شرح كيفية التقديم على القروض السكنية من خلال رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية ليبيا، كما أوضحنا شروط التقديم بالتفصيل حتى يسهل على المتقدمين الحصول على القرض السكني بكل سهولة، في إطار سعي الحكومة السعودية