عاجل- إجراء جديد من روسيا بشأن خاركيف الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقال متحدث باسم الوزارة: "سلم العسكريون الروس شحنة من البضائع الإنسانية من منطقة بيلجورود الروسية إلى إقليم خاركييف الواقع بالقرب من الحدود الروسية الأوكرانية وتم تسليم أكثر من 30 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مدينة فولتشانسك وبلدة كازاتشيا لوبان الحضرية، من منطقة بيلجورود المجاورة، بناء على طلب السكان المحليين".

وأوضح المتحدث - الذى لم يعلن عن اسمه - أن الشحنة تشمل منتجات غذائية - من بين ذلك لحوم وأسماك وحلويات ومنتجات مخابز ومياه الشرب المعبأة، وأنها سُلمت كاملة إلى البلدات الحدودية لمساعدة النساء والأطفال وكبار السن من السكان، مشيرا إلى تصريح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بأن "الهدف من العملية العسكرية الروسية هو حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف منذ ثمانى سنوات".