نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “Here” استعلم عن نتائج القبول الموازي 2022 بالرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية العراقية كافة الأقسام في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول الموازي، ‏حتى الآن لا ‏يزيل الطلاب الطالبات بأن التعليم الموازي في العراق بالبحث عن نتائج القبول في الجامعات الحكومية العراقية، ‏ولا يزال أولياء الامور في حالة من القلق والترقب من أجل الاطمئنان على أبنائهم الطلاب، وعلى انضمامهم إلى التخصصات التي تم قبولهم فيها.‏وفي مقالي التالي نقدم لكم موعد تحديد نتائج القبول الموازي.

نتائج القبول الموازي 2022 بالرقم الامتحاني

‏نشرت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية خبرا على الموقع الإلكتروني الرسمي لها بشأن نتائج القبول في الجامعات الحكومية العراقية الطلبة المنتسبين إلى نظام التعليم الموازي، ‏وذلك عقب الانتهاء من التدقيق والمراجعة الخاصة بالامتحانات، ‏وبعدها الإعلان عن نتائج الطلبة الطالبات والتي بالفعل على الموقع الإلكتروني الرسمي ‏يستطيع جميع الطلاب وأولياء الأمور التحقق من نتائجهم.

‏موقع وزارة التربية العراقية

‏في ظل زيادة أعداد المواطنين العراقيين المصابين بفيروس كورونا المستجد، ‏أنشأت في وزارة البحث العلمي موقعا إلكترونيا مختص بإعلان نتائج القبول في ‏الجامعات الحكومية العراقية ومعدلات القبول في التخصصات ‏المختلفة في الجامعات الحكومية العراقية حتى تسهل على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم التحقق من النتيجة، ‏وفي إحصائية قامت بها وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية انه قد تقدم أكثر من عشرين الف طالب على النظام الموازي ‏للالتحاق بالجامعات لعام 2022.

‏ليست فقط وزارة التربية والتعليم هي من تقوم بكافة المهام الخاصة بنتائج القبول الموازي فالجامعات الحكومية العراقية أيضا لها دور كبير ‏ويمكن حصر دورها في تحديد معدلات قبول الطلاب وتحديد القدرة الاستيعابية لكل جامعة وعدد الطلاب في عام 2022

‏خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي لعام 2022

‏بعد أن أنت حد نتائج القبول الموازي للطلاب وأولياء أمورهم نستعرض معكم خطوات وطرق البحث والاستعلام عن نتائج القبول الموازي على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية: