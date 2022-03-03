هنا رابط minha-anem-dz موقع التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2022 الوكالة الوطنية للتشغيل

يبحث الكثير من مواطنين الجزائر عن موقع التسجيل في منحة البطالة الجزائر، والذي يعتبر حديث الشعب الجزائري، وذلك بسبب كثرة البطالة والاستغناء عن الكثير من العمالة وذلك فوقا للخسائر الاقتصادية التي سببها فيروس كوفيد-١٩ ولذلك قرر الرئيس الجزائري منح الفرصة للشباب من خلال هذا الوظائف ولذلك يتساءل الكثير عن رابط التسجيل وما هي الشروط المطلوبة للتقدم بالوظائف وسوف نوضح لكم في هذا المقال كيفية الدخول إلى موقع التسجيل وما هي شروط التسجيل.

موقع التسجيل في منحة البطالة الجزائر

أصبحت مواقع الإنترنت مليئة بالبحث عن الموقع الخاص بالالتحاق بالوظائف الجزائرية لعام ٢٠٢٢ والتي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة الجزائرية، وسوف نوضح لكم موقع التسجيل وكيفية الدخول إليه في النقاط التالية:

صرحت الرئيس الجزائري أن موقع التسجيل هو موقع الوكالة الوطنية وهو anem.dz

ومن ثم الدخول على المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل على الموقع.

يقوم الشخص بإدخال بياناته وهي الاسم رباعي.

يسجل بعد ذلك الرقم القومي الخاص به ويتأكد من كتابة بياناته صحيحة وكاملة.

وصرحت الحكومة أيضا أن هذا الموقع الرسمي للتسجيل ولا يوجد أي مواقع أخرى كما أكدت الحكومة الجزائرية أن أي مواقع أخرى للتسجيل لا تعتبر مواقع تابعة لها.

شروط التقدم بمنحة البطالة

وبعد تعرفنا عن موقع التسجيل في منحة البطالة الجزائر وكيفية التسجيل عليه سوف نوضح لكم أهم تصريحات الحكومة الجزائرية عن شروط الالتحاق بمنحة البطالة الجزائرية والتي يجب الأخذ بها عند التقدم للوظيفة وسوف نوضح ذلك في النقاط التالية.

لأبد أن يكون الشخص المتقدم بمنحة البطالة الجزائرية صاحب جنسية جزائرية ولا يحق لغير الجزائريين التقدم بالوظائف.

لا يزيد عمر الشخص الذي يريد الالتحاق بالوظيفة عن عمر ٤١ عاما.

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة خبرة في المجال التي تعرضه الوظيفة.

لا يكون الفرد الذي يريد الالتحاق بالوظيفة يعمل في وظيفة أخرى جزائرية أو حتى خارج الجزائر.

لا يكون يحصل عل معاش من الدولة خاص بوالدته أو والدة أو أحد أقاربه.

تصريحات الحكومة الجزائرية عن منحة البطالة

وحيث صرحت الحكومة الجزائرية عن مجموعة من التصريحات بعدما وضحت موقع التسجيل في منحة البطالة الجزائر وسوف نوضح هذه التصريحات في النقاط التالية.