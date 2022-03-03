نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفتيح بكجات بيس 2021 موبايل ايكون مومنت بيس 2021 مجانا تحديث 3 مارس برشلونة وإنتر ميلان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفتيح بكجات بيس 2021 موبايل ، انطلقت منذ ساعات قليلة جدا تحديث إي فوتبول بيس 2021 موبايل. لهذا الأسبوع وكما توقعنا في المقال السابق عن تسريبات أحداث اليوم الخميس 3 من مارس 2022. أنه سيتم إطلاق أيقونتين من ايكون مومنت بيس 2021 مجانا وأخرى يمكن فتحها بعدد 100 كوينز للمرة الواحدة. حيث أصدرت تحديث شركة كونامي أيقونة ايكون مومنت بيس 2021 برشلونة بطريقة مدفوعة عن طريق الكوينز. والأيقونة المجانية هي ايكون مومنت بيس 2021 مجانا من إنتر ميلان الإيطالى. واليوم سوف نستعرض طريقة الحصول على اللاعبين الأساطير في هذه الأيقونات بأفل عدد من الكوينزات وكيفية أستغلال فتح بكجات بيس 2021 المجانية لهذا الأسبوع. وذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي الفقرات التالية.

تفتيح بكجات بيس 2021 موبايل الخميس 3 مارس

وصل تحديث إي فوتبول بيس 2021 موبايل هذا الأسبوع بإضافة أيقونة مباراة مع فريق برشلونة ويجب الفوز بها للحصول على ايكون مومنت بيس 2021. وتتضمن قائمة ايكون مومنت إنتر ميلان الإيطالي هذا الأسبوع لاعبان من العيار الثقيل على رأسهم. اللاعب لويس ماثيوس وكذلك اللاعب الشهير الجناح الطائر البرتغالي لويس فيجو. وللحصول على أي من اللاعبان ننصح بعمل فتح بكجات بيس 2021 بعد منتصف الليل لضمان الحصول على أي من اللاعبان. وفي الفقرة التالية كيفية فتح البكج بسهولة بطريقة مضمونة.

تفتيح بكجات بيس 2021 موبايل ايكون مومنت بيس 2021 مجانا إنتر ميلان

يجب عليك التركيز عزيزي القارئ في الخطوات التالية للحصول على لاعبي ايكونيك مومنت بيس 2021 بنجاح.

أولا يجب فتح أيقونة ايكون مومنت بيس 2021 مجانا الخاصة بفريق إنتر ميلان. من المحتمل مواجهة بعض الصعوبات في فتح اللعبة وذلك من كثرة الضغط عليها.

الخاصة بفريق إنتر ميلان. من المحتمل مواجهة بعض الصعوبات في فتح اللعبة وذلك من كثرة الضغط عليها. عمل دخول على اللاعب لويس فيجو 3 مرات متتالية بدون مراجعة لبطاقة المهارات.

ثم الخروج والدخول على اللاعب لويس ماثيوس 3 مرات أيضا بدون مراجعة للبطاقة.

كذلك يتم الخروج خارج الأيقونة نهائيا.

كما يجب الدخول مرة أخرى وعمل مراجعة لبطاقة لويس فيجو لمدة 10 ثوان.

كذلك مراجعة للاعب لوي ماثيوس لمدة 10 ثوان.

ثم يجب الخروج والدخول مرة أخرى ثم النقر على sign. والآن تهانينا لقد حصلت على ايكونيك مومنت بيس 2021 مجانا بنجاح. وننصح فتح بكجات بيس 2021 بعد منتصف الليل.

الحصول على ايكون مومنت بيس 2021 برشلونة

في نفس تحديث إي فوتبول بيس 2021 موبايل تم إطلاق أيقونة لاعبين اساطير من ايكون مومنت بيس 2021 برشلونة وأبرزهم ثلاثة لاعبين من العيار الثقيل في مفاجأة من كونامي. حيث تم إطلاق اللاعب كرويف ومارادونا والبريت فيرير في نسخة ايكونيك مومنت بيس 2021 المدفوعة عن طريق الكوينز وللحصول على أي واحد منهم بعدد 100 كوينز يجب إتباع الثغرة التالية وتنفيذها من داخل اللعبة.

يتطلب تفتيح بكجات بيس 2021 موبايل بعد منتصف الليل. ونبدأ بالدخول على أيقونة برشلونة.

بعد منتصف الليل. ونبدأ بالدخول على أيقونة برشلونة. أولا الضغط على اللاعب البيرت فيرير مرة واحدة للمراجعة والخروج والدخول عليه مرة أخرى ولكن بدون مراجعة.

ثم النقر على كرويف وعمل مراجعة لمدة 20 ثانية للمهارات الخاصة به.

كما يجب الدخول على اللاعب مارادونا ويتم عمل مراجعة أيضا لمهاراته من الداخل.

والآن يتم الخروج نهائيا من أيقونة ايكون مومنت بيس 2021 برشلونة والدخول عليها مرة أخرى.

نقوم بالضغط مرة أخرى على كل لاعب من الثلاثة. ثم الضغط على see more أسفل الصفحة والنزول لنهاية الصفحة.

ثم الصعود مرة أخرى والضغط على sign لمدة 5 ثوان. وسيتم الحصول على ايكونيك مومنت بيس 2021 برشلونة بسهولة وطريقة مجربة ومضمونة.

والآن لقد تعرفنا اليوم سويا على أفضل طريقة تفتيح بكجات بيس 2021 موبايل والحصول على ايكون مومنت بيس 2021 برشلونة. وذلك بعد تحديث إي فوتبول بيس 2021 موبايل اليوم 3 مارس 2021. نتمنى لكم المنافسة والاستمتاع باللعبة كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.