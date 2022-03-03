الخارجية الروسية: ما يحدث نتيجة سياسة الغرب في أوكرانيا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو مستعدة للحوار مع واشنطن حول الضمانات الأمنية والاستقرار الاستراتيجي، بعد وصول علاقتهما "للقاع".

وقال سيرغي ريابكوف: "روسيا والولايات المتحدة بعد وصولهما في علاقتهما إلى هذا القاع، سيتخذان تلك النقطة منطلقا للاندفاع نحو صفحة جديدة".

وأضاف: "روسيا تعول على عدم انقطاع الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي على الرغم من قرار واشنطن تعليق المشاورات".

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أن ما يحصل هو نتيجة سياسة الغرب في أوكرانيا وكل ما قدّمه من أسلحة لكييف على مدى سنوات، وأن ضخ أوكرانيا الجنوني بالأسلحة هو انعكاس للسياسة الغربية بأسلوب "كل الوسائل جيدة".

وأشار إلى أن موسكو حذرت الغرب من تصعيد إضافي للتوترات معها.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي: "العملية العسكرية الروسية ستنتهي وفق الخطة التي وضعت لها محققة أهدافها".

ومن ناحيتها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "روسيا حاولت منع التطور الحالي للأحداث، إلا أن الغرب فضل عدم ملاحظة ذلك، وينسى اليوم مسؤولياته إلا أنه لا يمكنه التظاهر بأنه ليس متورطا فيما يحدث".

وأضافت زاخاروفا: "يتم تقديم كل ما يحدث على أنه عمل روسي لطالما طال انتظاره. إلا أنه وضع قسري ودفعت روسيا إليه.".

وأشارت: "وصلنا لهذا الوضع بعد استنزاف كل امكانيات المفاوضات والتسويات والتوضيحات والتفسيرات. وهذا ما يجب على العالم فهمه".