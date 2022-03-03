جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، خفضت وكالة "موديز" تصنيف ديونها طويلة الأجل من "BAA3" إلى "B3". وقالت إنها ستتابع مراقبتها لروسيا فى مواجهة العقوبات الغربية. من جهتها خفضت "فيتش" تصنيفها من "BBB" إلى "B" مع آفاق سلبية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- وكالتا «فيتش» و«موديز» تخفضان تصنيف ديون روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.