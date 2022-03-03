عاجل- 37 بلدة.. تطور عسكرى جديد فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأشارت السلطات فى دونيتسك، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس - إلى أن قواتها دخلت مدينة (فونوفاجا) بالتوازى مع إعلان سلطات لوجانسك السيطرة على 40 بلدة.
وفى ذات السياق، أعلنت سلطات لوجانسك إصابة شخصين جراء قصف أوكرانى، مشيرة إلى تعرض 4 بلدات للقصف الأوكرانى الليلة الماضية.
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