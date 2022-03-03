وزير الخارجية الروسي يتّهم الغرب بالتلويح بالحرب النووية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إن الزعماء الغربيين يفكرون في حرب نووية في صراعهم مع روسيا.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت “الكل يعلم أن حربا عالمية ثالثة لا يمكن أن تكون إلا نووية، لكنني ألفت انتباهكم إلى حقيقة أن تلك الفكرة هي في أذهان السياسيين الغربيين وليس في أذهان الروس”، مشيرا إلى أنه يجري التخطيط لـ”حرب فعلية” ضد موسكو.

وأضاف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو مستعدة للحوار على أساس الاحترام المتبادل للمصالح

وأشار إلى أن روسيا لديها عقيدة عسكرية تحدد شروط ومبادئ استخدام الأسلحة النووية، وأن الغرب يحاول بكل الوسائل الابتعاد عن المبادرات الواضحة بشأن هيكلية الأمن المشترك.

وتابع قائلا إن الأمريكيين يسعون إلى السيطرة على العالم كما فعل “هتلر”. مؤكدا أن حلف الناتو لا يمكنه أن يقرر نشر أسلحته النووية دون أمر من الأمريكيين.