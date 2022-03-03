برنامج دعم ريف.. كم باقي على صرف دعم ريف للأسر المنتجة مارس 2022

كم باقي على صرف دعم ريف للأسر المنتجة مارس 2022، وردت الكثير من الأسئلة بشأن موعد صرف دعم ريف، حيث يرغب الكثير من المستحقين والمستفيدين في معرفة الوقت والموعد المقرر الذي سيتم فيه صرف الدعم المالي عبر الحسابات البنكية للمستفيدين، ويتم صرف دعم ريف في كل يوم العاشر من كل شهر ميلادي جديد، وتتم آلية الاستعلام عن ريف برقم الهوية من خلال القيام بعدد من الخطوات البسيطة عبر البوابة الإلكترونية لريف، وسنتعرف معكم بشكل مفصل على طريقة الاستعلام.

طريقة التسجيل في دعم ريف

سهلت وازرة البيئة والمياه والزراعة التسجيل في دعم ريف الحكومي، حيث اطلقت منصة ريف الإلكترونية والتي يتم من خلالها تسجيل كافة المواطنين الراغبين في الحصول على الدعم الريفي، حيث يقوم المتقدم بعمل حساب جديد وكتابة البيانات المطلوبة في نموذج التقديم، ثم بعد التقديم يتم مراجعة الطلبات من قبل الجهات المختصة، وقالت الوزارة بأنه قد تم اطلاق برنامج ريف من أجل العمل على زيادة دخل صغار المزراعين، أيضا تساعد في تحسين القطاع الزراعي بالاضافة إلى خلق فرص العمل للآلاف من الشباب العاطلين والباحثين عم العمل، وقد عمل ريف على رفع الكفاءة والإنتاجية، كما شجع الكثير من المزارعين والأسر المنتجة على استثمار مزارعهم من خلال تقديم الدعم المالي الغير مسترد لهم.

شروط القبول في برنامج ريف

يسعى العديد من المواطنين المتقدمين للحصول على دعم ريف المالي، إلى التعرف على شروط الاستفادة من الدعم الريفي قبل البدء في تقديم طلب التسجيل، حيث ذكرت وزارة البيئة والمياه والزراعة عددا من الشروط الواجب تطابقها في المتقدمين لبرنامج ريف، ويجب على كافة المواطنين الالتزام في هذه الشروط من أجل قبولهم في برنامج ريف، ومن أهم وأبرز الشروط المعلنة هو أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويستثنى من شرط الجنسية أن يكون حاملا لبطاقة التنقل، ونتعرف على بقية الشروط.

يشترط أن يكون المتقدم ممتهن أحد المهن الزراعية.

يجب على المتقدم أن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

امتلاك حساب بنكي نشط.

عمر المتقدم بحد أدنى 21 عام.

الدخل الشهري لا يتجاوز 6000 ريال.

الحصول على وثيقة العمل الحر.

عدم العمل في القطاع الخاص والعام

استعلام عن دعم ريف