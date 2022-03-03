شهادة البورد السعودي من أهم الشهادات الطبية التي تمنحها حكومة المملكة لحاملي التخصصات الطبية حيث تمنح الخريجين مهارات مهمة في مجال الطب لاستخدامها بعد ذلك في التقديم على الوظائف في المؤسسات الطبية داخل المملكة العربية السعودية، وهناك مجموعة من الاختبارات والتدريبات العملية يجب على الأطباء اجتيازها أولا للحصول على شهادة البورد السعودي، وتساعد هذه التدريبات العملية والمهنية في اكتساب خبرة لحاملي التخصصات الطبية.

رابط وخطوات التقديم على البورد السعودي 2022

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن طريقة التقديم للحصول على شهادة البورد السعودي في الموعد الذي تُعلن عنه الهيئة، وجاءت خطوات التقديم على الشهادة فيما يلي:-

أولا عليك الدخول على الموقع الرسمي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

اضغط على أيقونة الدخول إلى الخدمة.

أدخل بياناتك الشخصية والمعلومات المطلوبة على الموقع باللغة الإنجليزية لاتمام الطلب.

يجب إرسال الوثائق والأوراق المطلوبة على الموقع لاستكمال بقية البيانات.

بعد التأكد من صحة البيانات الخاصة بك اضغط على زر تقديم الطلب.

شروط تقديم البورد السعودي 2022

وضعت هيئة التخصصات الصحية السعودية مجموعة من الشروط والمتطلبات المهمة يلزم تواجدها لدى المتقدم لكي يتمكن من الحصول على شهادة البورد السعودي، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:-