نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وخطوات التقديم على البورد السعودي 2022 في المقال التالي
شهادة البورد السعودي من أهم الشهادات الطبية التي تمنحها حكومة المملكة لحاملي التخصصات الطبية حيث تمنح الخريجين مهارات مهمة في مجال الطب لاستخدامها بعد ذلك في التقديم على الوظائف في المؤسسات الطبية داخل المملكة العربية السعودية، وهناك مجموعة من الاختبارات والتدريبات العملية يجب على الأطباء اجتيازها أولا للحصول على شهادة البورد السعودي، وتساعد هذه التدريبات العملية والمهنية في اكتساب خبرة لحاملي التخصصات الطبية.
رابط وخطوات التقديم على البورد السعودي 2022
أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن طريقة التقديم للحصول على شهادة البورد السعودي في الموعد الذي تُعلن عنه الهيئة، وجاءت خطوات التقديم على الشهادة فيما يلي:-
- أولا عليك الدخول على الموقع الرسمي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
- اضغط على أيقونة الدخول إلى الخدمة.
- أدخل بياناتك الشخصية والمعلومات المطلوبة على الموقع باللغة الإنجليزية لاتمام الطلب.
- يجب إرسال الوثائق والأوراق المطلوبة على الموقع لاستكمال بقية البيانات.
- بعد التأكد من صحة البيانات الخاصة بك اضغط على زر تقديم الطلب.
شروط تقديم البورد السعودي 2022
وضعت هيئة التخصصات الصحية السعودية مجموعة من الشروط والمتطلبات المهمة يلزم تواجدها لدى المتقدم لكي يتمكن من الحصول على شهادة البورد السعودي، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:-
- أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الشهادة الطبية من إحدى الجامعات السعودية المعتمدة.
- التقديم على الشهادة لا يتم إلا بحصول الطبيب على شهادة الإمتياز بعد التخرج.
- إحضار نسخة من الهوية الوطنية أو الإقامة أو جواز السفر الخاص بالطبيب المتقدم.
- أن يكون الطبيب لائق طبياً، وأن يجتاز الاختبارات المحددة بنجاح.
- إحضار شهادة رسمية للتصنيف المهني طبيب أو صيدلي أو أخصائي.
- رسالة للتأكيد المبدئي من المرحلة النهائية لبرنامج الهيئة الصحية.
- سداد الرسوم المالية المطلوبة لتقديم الطلب وتبلغ 300 ريال سعودي إذا تم طلب تقييم للسيرة الذاتية في المرة الثانية.
- إذا لم يحصل المتقدم على درجة البكالوريوس يلزم إحضار وثيقة رسمية من مؤسسة التعليم العالي أو لجنة المعادلة بوزارة التعليم السعودية.
- يجب أن تكون الشهادة الطبية موثقة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أو من وزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ