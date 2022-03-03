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عمر شويل - جدة طريقة تجديد الإقامة في ابشر اونلاين 1443 من أكثر الأمور بحثًا داخل أراضي المملكة العربية السعودية، حيث يرغب الكثيرين في تجديد الإقامة قبل انتهائها حتى لا يتعرضون لتسديد غرامة، فمنصة أبشر الإلكترونية توفر العديد من الخدمات بشكل إلكتروني توفير للوقت والجهد على الأشخاص، لذا سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل التي تخص تجديد الإقامة.

طريقة تجديد الإقامة في ابشر اونلاين 1443

وزارة الداخلية أطلقت منصة أبشر الإلكترونية لكي تُساهم في مساعدة المقيمين بها لتجديد الإقامة الخاصة بهم بكل سهولة ويُسر ودون وجود عائق، ولكي تتمكن من تجديد الإقامة لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي وهي:

انتقل مباشرة إلى رابط الرسمي الخاص بمنصة أبشر.

أنقر على خانة الأفراد ثم قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة.

تأكد من أدخال البيانان بشكل صحيح.

بعد ذلك أختر تجديد الإقامة وقم باتباع كافة الإجراءات لكي تقوم بتجديدها.

كيفية سداد رسوم تجديد الإقامة

يُمكنك سداد الرسوم الخاصة بتجديد رسوم الإقامة عن طريق مجموعة من الخطوات التي جاءت على النحو التالي لكافة المقيمين داخل أراضي المملكة، لذا اتبع الآتي:

أذهب مباشرة إلى التطبيق الخاص بك على البنك بشكل مباشر من قبل جوالك.

سجل دخول ثم قم بتحديد القائمة الخاصة بالمدفوعات ثم أنقر على اختيار الخدمة الخاصة بالمقيمين.

حدد العملية الخاصة بالسداد ثم أنقر على تجديد ثم أكتب رقم إقامتك.

أضغط على خانة استمرار ثم مراجعة التعليمات جميعها ثم أنقر على التالي ثم دفع.

طرق التواصل مع أبشر

يُمكنك التواصل مع الدعم الفني الخاص بمنصة أبشر الإلكترونية عن طريق اتباع ما يلي:

للتواصل مع أحد مُمثلي خدمة أبشر الإلكترونية علي رقم الهاتف الخاص بهم.

يُمكنك التواصل مع الدعم الفني لابد من التوجه للصفحة الرسمية الخاصة به على مواقع التواصل الإجتماعي.

رابط تجديد الإقامة عبر أبشر

يُمكنك التوجه مباشرة إلى رابط التجديد الخاص بمنصة أبشر واتباع كافة الخطوات التي تفيد تجديدها دون عائق وتسديد الرسوم الخاصة بها حتى لا تتعرض للمسألة القانونية، لذا لابد من متابعة الموعد المُقرر الخاص بموعد التجديد للحد من عدم المسألة.