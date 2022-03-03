وكالة روسية توقف تزويد الولايات المتحدة بمحركات الصواريخ

قال دميتري روجوزين، رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، يوم الخميس، إن موسكو قررت وقف تزويد الولايات المتحدة بمحركات الصواريخ ردا على عقوباتها ضد روسيا بعد غزو أوكرانيا.

وأضاف أن "روس كوسموس" ستتوقف أيضا عن تقديم خدمة صيانة محركات الصواريخ التي كانت قد سلمتها سابقا إلى الولايات المتحدة.

ويأتي قرار الوكالة الروسية، بعدما قامت دول غربية بفرض حزمة عقوبات غير مسبوقة على موسكو، منذ بدء الاجتياح العسكري لأوكرانيا، أواخر فبراير الماضي.

وفي الشأن الفضائي، زعمت مجموعة من قراصنة الإنترنت أنها تمكنت من تعطيل وكالة الفضاء الروسية، في وقت قال مدير هذه الوكالة إن أي هجوم عليها سيكون مبررا لخوض حرب.

وذكرت مجموعة تطلق على نفسها "الكتيبة 65" التابعة لمجموعة الهاكز الشهيرة "أنونيومس" في تغريدة على "تويتر" نشرت فيها معلومات خادم وكالة الفضاء الروسية.

وأضافت أنها تمكنت من تنزيل وحذف ملفات سرية مرتبطة بالأقمار الاصطناعية الخاصة بوكالة الفضاء الروسية، خاصة تلك المتخصصة في التصوير ومراقبة حركة المركبات، أي أنها حرمت موسكو عمليا من أقمار التجسس في حرب أوكرانيا.

وقالت في تغريدة إنها لن تتوقف عن استهداف روسيا في المجال السيبراني ما لم تتوقف عن الحرب في أوكرانيا

في المقابل، نفى مدير وكالة الفضاء الروسية هذه المزاعم، واصفا قراصنة الإنترنت بـ"المحتالين الصغار".

وقال ديمتري روغوزين في تغريدة عبر "تويتر" إن مراكز السيطرة التابعة للوكالة تعمل بشكل طبيعي.