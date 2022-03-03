أبوالغيط: القوى الكبرى عليها حل نزاعاتها بالدبلوماسية

جدة - نرمين السيد - ألقى أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، محاضرة فى أكاديمية لينشى العريقة فى إيطاليا حول "التحولات التى يشهدها النظام الدولى وتأثيرها على العالم العربى".





وشارك فى المحاضرة لفيف من كبار علماء الأكاديمية وعدد من السفراء والدبلوماسيين العرب والأجانب المعتمدين فى إيطاليا وعدد من مسؤولى وزارة الخارجية الإيطالية، وذلك فى دعوة من الأكاديمية العريقة.

واستعرض الأمين العام للجامعة فى المحاضرة مجمل التحولات التى شهدها النظام الدولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية مشيرا إلى إرهاصات واضحة لتغييرات جوهرية فى النظام الدولى كما عرفه العالم منذ انتهاء الحرب الباردة، وبخاصة فى ظل اهتزاز أهم ركائزه المتمثلة فى توازن القوى بين لاعبيه الرئيسيين، وتراجع التوافق بين القوى الكبرى على "قواعد اللعب" والمبادئ الحاكمة لعمل النظام، الأمر الذى انعكس اليوم فى احتدام المنافسة بين القوى الدولية.

وشدد أبوالغيط على أن التنافس والصراع بين القوى الكبرى هو تطور سلبى فى العلاقات الدولية، وأن الحرب تمثل فشلا للدبلوماسية، مشيرا إلى أهمية استخلاص الدروس من فترة الحرب الباردة التى اقتربت بالعالم، فى بعض اللحظات الخطيرة، من حافة الهاوية.

وأكد ضرورة أن يتعامل القادة بأعلى درجة من المسئولية وضبط النفس، متمنيا أن تجد القوى الكبرى وسيلة لحل مشكلاتها بالطرق الدبلوماسية.

وفى هذا السياق ألقى أبوالغيط الضوء على انعكاسات هذا التنافس على المنطقة العربية مشيرا إلى الأزمات الضخمة التى شهدتها دول المنطقة سواء فى العراق أو ليبيا مرورا بسوريا واليمن، خاصة بسبب التدخلات الخارجية صمن جملة أسباب أخرى.

وأشار إلى الدور السلبى الذى لعبته القوى الإقليمية المجاورة فى تعميق مشاكل الدول العربية رغبة منها فى توسيع مساحة نفوذها وطمعا فى استعادة أمجاد تاريخية سابقة على حساب الحقوق السيادية للدولة الوطنية العربية.

وفى ذات السياق، أكد أبوالغيط أن المنطقة العربية لا يمكن لها أن تنهض وتستعيد عافيتها إلا بتمكينها من تحقيق وبناء الدولة الوطنية، وتسوية أقدم نزاع لا يزال قائما فى قلب المنطقة، وهو الصراع الفلسطينى-الاسرائيلى، من خلال تطبيق حل الدولتين الذى لا بديل عنه إلا بدولة فصل عنصرى لا يمكن للعالم أن يتقبلها أو يتعايش معها.

وتناول أبوالغيط فى محاضرته دور جامعة الدول العربية فى مواكبة هذه التحولات مؤكدا أهمية هذا الدور باعتبار الجامعة الإطار الوحيد الذى تعمل الدول العربية تحت ظله، والذى يعبر عن الإرادة الجامعة للعرب والرابطة التاريخية بينهم.