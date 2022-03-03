عاجل- تصريح صادم من اليونيسف بشأن أطفال أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وصف المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" "جيمس إيلدر"، اليوم الخميس، فرار نحو مليون شخص من أوكرانيا خلال سبعة أيام عقب العملية العسكرية الروسية لها، بأنه يعد أمرا "غير مسبوق ولم يشاهد مثله من قبل".





وقال إيلدر - فى تصريحات خاصة لقناة "سى إن إن" الأمريكية - إن نصف عدد الأشخاص الفارين كانوا من الأطفال، داعيا الدول إلى تقديم الدعم المادى من أجل مساعدة اللاجئين. وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، قد أعلنت ارتفاع أعداد الأوكرانيين الفارين من بلادهم منذ بدء الهجوم الروسى إلى مليون شخص.

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