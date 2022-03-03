تمويل شخصي شركة التيسير حتى 100 ألف ريال وبدون تحويل راتب لبنك معين من أبرز ما يبحث عنه المواطنين الباحثين عن تمويلات شخصية لتلبية كافة احتياجاتهم المالية من تأسيس منزل جديد وشراء الأثاث أو الزواج أو شراء السلع الاستهلاكية أو غيرها من متطلبات الحياة. تُعطي شركة التيسير تمويل كاش السريع لتغطية المتطلبات المالية الفورية وفي السطور المُقبلة سوف نتعرف على كافة الشروط .

تمويل شخصي شركة التيسير حتى 100 ألف ريال

استثمرت الشركة خبراتها لتقديم أفضل التكنولوجيا المالية لراحة العملاء بالمزايا الآتية:

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تمويل شخصي يصل حتى 100 ألف ريال.

مدة عقد مرنة ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

السرعة والسهولة في الطلب بتجربة بسيطة عبر الإنترنت.

الحصول على الموافقة الفورية في دقائق.

الشفافية الكاملة ولا يوجد رسوم خفية.

التمويل الشخصي من شركة التيسير

فترات سداد تبدأ من 12 شهر حتى 60 شهر

تمويل يصل حتى 100 ألف ريال.

هامش ربح تنافسي وثابت طوال فترة التمويل

الإيداع السريع خلال 24 ساعة

بدون كفيل وبدون تحويل راتب على بنك معين.

إمكانية التسديد المبكرة.

شروط التقديم على التمويل الشخصي

للتقديم على التمويل الشخصي لشركة التيسير لابد من توافر الشروط الآتية:

الحد الأدنى للراتب 5000 ريال.

ألا تقل مدة العمل عن 6 شهور

أن يكون سعودي الجنسية.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.

لا تقبل الشركة الرواتب النقدية في كل البرامج التمويلية.

المستندات المطلوبة:

خطاب تعريف بالراتب مصدقًا من قبل الغرفة التجارية بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.

هوية سارية المفعول.

التأمينات الاجتماعية.

العنوان الوطني.

كشف الحساب البنكي للمتقدم على التمويل لأخر ثلاث شهور.

كيفية طلب التمويل

لطلب التمويل اتبع الآتي:

الدخول إلى صفحة طلب التمويل والنقر على اطلب الآن

ثم النقر على ابدا

اكتب الاسم الأول والأخير ورقم الجوال ثم الهوية واستكمال بقية الإجراءات لانتهاء طلب التمويل

إلى هنا نكون قد انتهينا من مقالنا حول تمويل شخصي شركة التيسير حتى 100 ألف ريال وبدون تحويل راتب لبنك معين وعرضنا شروط التمويل والمستندات اللازمة للحصول عليه ومزايا التمويل بهامش ربح تنافسي ومستندات أقل وتمويل فوري سريع.