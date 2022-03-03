نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في منصة جود لتسديد الإيجار للأسر المحتاجة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التسجيل في منصة جود لتسديد الإيجار للأسر الأشد فقرا واحتياجا من أحد الموضوعات الهامة من قبل المواطنين الراغبين في التسجيل في منصة جود للإسكان حيث أنها تعد من احدي مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية وتهدف إلى اشتراك وتجميع كل الفئات في العطاء الخيري السكني من خلال منصة إلكترونية تحقق الدقة و الاحترافية والشفافية ومن ابرز الخدمات التي تقدمها المنصة هو سداد المتعثرات الإيجارية للمواطنين والمواطنات المتعثرات ولكن اقرت شروط للتسجيل في منصة تسديد الإيجار والواجب توافرها في المتقدم من أجل زيادة معدل الاستقرار الأسري ويتم تحديد الأسر للتسجيل في المنصة عبر 5 أساسيات الوضع الاقتصادي والصحي والسكنى والديموغرافي والاجتماعي للعائلة الواحدة أو في حالة عدم قدرة الأسرة على توفير الاحتياجات الأساسية للحياه من الغذاء والصحة والتعليم والملبس وغير ذلك .

شروط التسجيل في منصة جود لتسديد الإيجار

يتطلب هذا الأمر للتسجيل في منصة جود لتسديد الإيجار شروط و التي يجب توافرها في المتقدم وتشمل النقاط الأتية:

يعد شرط أساسي أن يكون المتقدم حامل الجنسية السعودية.

أن يكون عمر المتقدم ما فوق 25 عاما.

كما يجب أن يكون من أحد المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

وأن يمتلك حساب خاص ضمن برنامج سكني يعني قد سبق له التسجيل في بوابة سكني.

لابد أن يكون الحد الأدنى المطلوب لعدد أفراد الأسرة 5 أفراد.

يجب على المتقدم تقديم كافة المستندات التفصيلية التي تثبت حالته المادية.

أحضار كشف حساب خاص بالراتب مرفق معه كافة الأوراق التي تثبت عدم امتلاك المتقدم أي سكن خاص به عبر بوابة سكني.

كيف اسجل في منصة جود لتسديد الإيجار

يمكن لفئة المواطنين السعوديين التي تنطبق عليهم الشروط التسجيل في منصة جود للاستفادة من الخدمات التنموية التي تقدمها ولكي يتم التسجيل يجب اتباع الخطوات الأتية:

يجب الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة جود الإسكان عبر الرابط.

قم بالنقر على تسجيل الدخول أعلى الصفحة الرئيسية.

ادخل رقم الجوال.

يجب الضغط للموافقة على الشروط والأحكام.

ثم اضغط على زر تسجيل.

اكتب اسم المستخدم الخاص بحساب سكنى.

وبعد إدخال رمز التحقيق والبريد الإلكتروني.

قم بالنقر على أيقونة حسابي.

اختر منها مساهم.

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة وتتضمن الأتي:

الاسم. البريد الإلكتروني. رقم الهاتف. رقم الهوية. كلمة المرور. رمز التحقيق. ثم اضغط على خيار طلب التسجيل وبعد ادخل رمز المرور. ثم قم بالنقر على زر المتابعة بعد ذلك سوف تصلك رسالة نصية عن طريق رقم الهاتف تتضمن كود التفعيل. اكتب رقم الكود المرسل داخل الخانة المخصصة. ثم الضغط على طلب التسجيل. وفي النهاية قم بتفعيل الحساب.

الحالات المستحقة لدعم منصة جود لتسديد الإيجار

تدعم منصة جود بعض الحالات التي تستحق الحصول على الدعم المقدم لهم من قبل الجمعيات الخيرية و المؤسسات الأهلية التي تشارك في هذه المنصة ولكن تبعا لعدد من الضوابط والشروط ومن أبرزها كما يلي:

يجب التأكد من الاحتياج الحقيقي والفعلي لكافة الحالات المقدمة للبرنامج. يتم قبول الحالة إذا توافرت فيها كل الشروط التي حددت بحسب قواعد مستفيدي الدعم السكني. يجب ملء كافة البيانات على الحالة بشكل جيد ودقيق من قبل الجمعية. تعمل الجمعية على تسويق الحالات المدخل ة في البرنامج.

عند الانتهاء من استكمال المساهمات تقوم الجمعية بتوفير الوحدة السكنية تتسق مع قيمة المساهمة.