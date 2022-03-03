عاجل- ماكرون بعد اتصال مع بوتين: الأسوأ فى أوكرانيا لم يأت بعد

جدة - نرمين السيد - قالت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، إن الرئيس إيمانويل ماكرون يعتقد أن الأسوأ لم يأت بعد فى أوكرانيا، وذلك بعد اتصاله بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز".





فى وقت سابق اليوم، قال الكرملين إن بوتين، أبلغ ماكرون، أن أهداف العملية الروسية فى أوكرانيا –التى تشمل نزع السلاح- ستتحقق بأية حال. وقال بوتين إن "أية محاولات من قبل كييف لتأجيل المفاوضات ستؤدى إلى إضافة موسكو المزيد من البنود إلى قائمة مطالبها".

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