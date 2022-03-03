عاجل- الرئيس الأوكرانى: دفاعاتنا صامدة فى وجه العملية العسكرية الروسية

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، اليوم الخميس، أن خطوط الدفاع صامدة فى وجه العملية العسكرية الروسية، التى دخلت يومها الثامن، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وعلى الجانب الآخر، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أبلغ نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون هاتفيا، أن القتال مستمر بلا هوادة لحماية دونباس. وكان قصر الإليزيه، قد أعلن اليوم الخميس، أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عقد مباحثات هاتفية مع نظيريه الروسى فلاديمير بوتين، والأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، بشأن تطورات الأوضاع فى أوكرانيا.

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