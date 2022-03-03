عاجل- روسيا: دعم الغرب لأوكرانيا حولها إلى ساحة قتال

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الجانب الأوكرانى ينقل معلومات مضللة عن الواقع فى بلاده، مشيرة إلى أن دعم الغرب لأوكرانيا جعل منها ساحة قتال، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز".





وأضافت زاخاروفا، فى مؤتمر صحفى مساء الخميس، أن الغرب ضرب بعرض الحائط مطالبنا الأمنية، متوقعة أن تؤدى المفاوضات مع أوكرانيا إلى حل سريع للوضع وإحلال السلام فى دونباس. وأوضحت أن رئيس أوكرانيا "أداة" لتنفيذ سياسات الغرب، ولدينا أدلة حول انتهاكات السلطات الأوكرانية، مشددة على أن القوات الروسية تحاول تأمين خروج من يريد من أوكرانيا، متهمة سلطات أوكرانيا بإدخال مرتزقة. كما اتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، الغرب بالتمييز ضد مواطنى الدول التى تدعم روسيا، مؤكدة أن القوات الروسية تعمل على حماية البنية التحتية فى أوكرانيا.

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