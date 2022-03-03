موسكو: ردود الغرب لم تترك مجالا للشك في رفض الناتو مناقشة ضماناتنا...

أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الردود المكتوبة التي تلقتها موسكو من الغرب لم تترك مجالا للشك في رفض حلف الناتو مناقشة الضمانات الأمنية لروسيا.
وقالت زاخاروفا في حديثها للصحفيين إن تصرفات السلطات في كييف الآن لا تدع مجالا للشك في أن "قطاع الطرق" هم من يتولون زمام الأمور في البلاد.
كما أوضحت أن روسيا تواجه حاليا "إرهابا إعلاميا" غير مسبوق من الغرب، يهدف إلى تضليل المجتمع الدولي.
وأضافت أن "الولايات المتحدة تقول إنها تريد نشر الديمقراطية والسلام، لكنها تعمل بعكس ذلك".
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