أفاد موفد RT إلى دونيتسك مكسيم الطوري، اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية تواصل قصف المدينة، مشيرا إلى أن السلطات طلبت من المواطنين التوجه إلى الملاجئ.
سلطات دونيتسك تطلب من المواطنين التوجه إلى الملاجئ بسبب القصف الأوكراني (فيديو)دونيتسك تعلن تدمير مقر قيادة قوات "الشمال" الأوكرانية ومقتل آمريه
وقال موفد RT إلى دونيتسك، إنه تم سماع انفجارات قوية في الأجزاء الشمالية من المدينة، وأن سلطات دونيتسك ناشدت السكان مغادرة الشوارع والتوجه إلى الملاجئ".
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