إصابة رئيس وزراء كوريا الجنوبية بفيروس كورونا

أعلنت رئاسة الوزراء في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إصابة رئيس الوزراء كيم بو-كيوم بفيروس كورونا المستجد.
وقال مكتب رئيس الوزراء، إن كيم خضع لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR)، بعد أن جاءت نتيجة الاختبار السريع له إيجابية صباح اليوم، وخرجت نتائج اختبار PCR له إيجابية بعد الظهر.
وأكد أن كيم يخطط للقيام بعمله عبر الإنترنت ومن خلال مؤتمرات الفيديو أثناء خضوعه للعلاج.
ومن المقرر أن يخضع كيم للعلاج في مقر إقامته الرسمي في سيئول لمدة 7 أيام حتى يوم 9 مارس.
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