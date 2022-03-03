مولدوفا تعتزم التقدم بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

أعلن رئيس البرلمان المولدافي، إيغور غروسو، أن رئيسة البلاد، مايا ساندو، تعتزم التقدم بطلب للحصول على عضوية في الاتحاد الأوروبي قريبا.

وفي تعليقه على نتائج المفاوضات التي أجراها أمس الأربعاء في كيشيناو رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل والمفوض الأوروبي للتوسع وسياسة الجوار، أوليفر وارخيلي، قال غروسي للتلفزيون الاجتماعي للجمهورية: "سيتم تقديم هذا الطلب، وقريبا ستلقي الرئيسة خطابا ستقدم فيه تفاصيل بهذا الشأن. وقلت خلال المكالمة مع المفوض الأوروبي بوضوح إن الأغلبية الساحقة من سكان البلاد اختارت عن طريق التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة التكامل الأوروبي. وأظهرنا بتصرفاتنا في الأيام الأخيرة لأنفسنا وللآخرين أننا نميل إلى أوروبا. ويمكننا الدعم وتقديم المساعدة، ويمكننا أن نكون منظمين بشكل جيد. نعتقد اعتقادا راسخا أن جمهورية مولدوفا تستحق أفقا أوروبيا واضحا للغاية".

وأعلنت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، سابقا، في مؤتمر صحفي في أعقاب محادثاتها مع جوزيب بوريل، أن التطورات الأخيرة في أوكرانيا دفعت السلطات لإسراع عملية التكامل الأوروبي، مشيرة إلى أنه سيضمن أمن بلادها وتطويرها الاقتصادي. من جهتها وعدت الدول الغربية بتخصيص 20 مليون يورو لمولدوفا التي استقبلت آلافا من اللاجئين من أوكرانيا في الأيام الأخيرة.

وتجاهل بوريل أسئلة الصحفيين المولدافيين حول احتمال تقديم طلب محتمل لانضمام الجمهورية إلى الاتحاد الأوروبي على غرار أوكرانيا.