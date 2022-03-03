نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل دريم ليج سوكر 22 dream league soccer الأصلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة دريم ليج سوكر 22 هي إحدى أفضل ألعاب كرة القدم الإفتراضية. تتمتع اللعبة بشعبية كبيرة ولها تقييم ممتاز على متجر التطبيقات بجانب عدد مرات التنزيل المرتفع للعبة.يتميز آخر إصدار للعبة وهو دريم ليج سوكر 22 برسومات جديدة ثلاثية الأبعاد، يتم التحكم بها عن طريق الذكاء الإصطناعي المعزز والذي يعطي حيوية غير مسبوقة للملعب واللاعبين تجعلك تشعر بأنك وسط ملعب كرة القدم الحقيقي.اللعبة تحتاج الاتصال بالانترنت، كما أنها مجانية ولكنها تحتوي على الإعلانات ويوجد نسخة من دريم ليج سوكر 22 بالتعليق العربي. مع ذلك، تحتوي اللعبة على بعض الخصائص والعناصر التي تحتاج للشراء بالمال الحقيقي وسوف نتعرف الان علي جميع ما يخص اللعبة.

مميزات اللعبة:

تشتمل على أكثر من 4000 لاعب معتمد من الـ FIFPro

رسوم ثلاثية الأبعاد انسيابية عالية الجودة عن طريق الذكاء الإصطناعي المعزز

إمكانية أخذ لقطات للركلات وصد الكرة بواسطة حارس المرمى والاحتفال وغيرها بشكل واقعي لا مثيل له

تكوين عالم كرة القدم الخاص بك من لاعبين وفرق وملعب ومرافق وتدريبات

اختيار المدربين الفنيين والبدنيين للفريق

تصميم ملابس وشعار فريقك كما تحب

تعيين وكلاء وكاشفي المواهب للحصول على أفضل المواهب وضمها لفريقك

تعليق صوتي حيوي ومثير لإشعال حماس اللعب

المشاركة في الفعاليات الدورية والمواسم وتأهل لدور الثمانية لتفز بمكافآت قيمة

إمكانية المنافسة مع لاعبي كرة القدم العالميين عن طريق Dream League Live

أضخم تعليق صوتي على الإطلاق، متوفر بالعديد من اللغات ويتضمن عدداً من نخبة المعلقين

على هذه المميزات الضخمة، لن تشغل اللعبة حيزاً كبيراً من مساحة جهازك

مواصفات الجهاز اللازمة لتحميل دريم ليج سوكر 22:

الاتصال بالانترنت Wi Fi كذلك نظام أندرويد 5.0 أو أحدث ونظام IOS 10.0 أو الأحدث مساحة فارغة لا تقل عن 1 جيجا بايت كذلك مساحة ذاكرة عشوائية (رامات) 3 جيجا أو أكثر الإصدار الحالي للعبة 9.06

شرح لعبة دريم ليج سوكر 22:

أولاً، لابد من تثبيت اللعبة على جهازك المطابق للمواصفات السابق ذكرها و المتصل بالانترنت عن طريق الواي فاي. ثم افتح متجر جوجل أو متجر أبل وابحث عن dls 22 ثم قم بتثبيت اللعبة. لاحقاً قم بإدخال بعض البيانات المطلوبة مثل اسمك داخل اللعبة والفريق الذي ترغب في اللعب به و بريدك الإلكتروني لتصبح بعدها اللعبة جاهزة للعب.

في بداية اللعب، ينصح بتكوين فريق من الهواة والعمل على تدريبهم والتحسين من مستواهم ثم الدخول بالفريق في بعض دورات المباريات لتحقيق الانتصارات وجمع الأموال والجوائز. بواسطة هذه الأموال والجوائز يمكنك شراء لاعبين أفضل و ملاعب أفضل وتوفير تدريب أعلى لفريقك.

يمكنك التعاقد مع ألمع لاعبي كرة القدم في العالم مثل Sergiño Dest و Kevin De Bruyne، كما يمكنك بناء فندق خاص بك و بلاعبي فريقك وتقديم أفضل التدريبات. في لعبة دريم ليج سوكر 22 أنت لست فقط اللاعب، بل إنك المدير الفني والإداري والمتحكم في كل ما يخص الفريق تدريباته ومبارياته.

ما يمكن شراؤه داخل اللعبة بالمال الحقيقي: