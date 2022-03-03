رحلة استعادة الأمل.. موعد مباراة الأهلي والمريخ دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة مباراة الأهلي والمريخ ، في إطار مباريات الجولة الأولى المؤجلة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022/2021 ، ولحساب مرحلة الذهاب، يستضيف مساء السبت 5 مارس 2022 ، ملعب ستاد السلام في العاصمة المصرية القاهرة، مواجهة قوية وحاسمة، تجمع الأهلي المصري أمام المريخ السوداني ، حيث تمثل المواجهة أهمية كبرى لحامل لقب النسختين الماضيتين، والذي يسعى لتتويج ثالث على التوالي ورقم 11 في تاريخ القلعة الحمراء، في ظل ظروف صعبة بالنسبة للفريق القاهري.

في السطور القادمة، سنتناول بالتفصيل الكواليس وآخر الأخبار والمستجدات بشأن موعد مباراة الأهلي والمريخ والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة ومشوار الناديين في النسخة الـ58 (الـ26 بالنظام الجديد) من دوري أبطال أفريقيا وتاريخ المشاركات والإنجازات، علاوة على تاريخ مواجهات الأهلي والمريخ .

مباراة الأهلي والمريخ

يجدد فريقا الأهلي المصري والمريخ السوداني الموعد مع مواجهة جديدة، في إطار دوري الأبطال الأفريقي .

حيث التقى الفريقان في الموسم الماضي، وكانت الكفة أعلى لصالح المارد الأحمر.

ويطمح الفريق السوداني إلى تحقيق فوزه الأول على حساب شقيقه المصري، فيما يسعى البطل الدائم للبطولة إلى تصحيح الأوضاع، بعد نتائج مخيبة في الجولتين الماضيتين.

نستعرض أولًا ترتيب المجموعة الأولى التي يلعب لها الناديين بعد مرور 3 جولات (لعب منها الأهلي المصري جولتين):

نادي الأهلي

نبدأ تغطيتنا مع أصحاب الأرض ، نادي الأهلي المصري ، حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة الأفريقية على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي .

حيث يخوض مواجهة السبت، بعد تأجيل الجولة الأولى له بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية 2021 ، والتي حاز خلالها البرونزية والمركز الثالث على حساب الهلال السعودي .

رحلة حامل اللقب في دوري أبطال أفريقيا انطلقت من دور الـ32 ، والتي أطاح خلالها بفريق جيندارميري ناشونال من النيجر، بعد التعادل ذهابًا (1-1) والفوز إيابًا (6-1).

أما في دور المجموعات، فخاض الشياطين الحُمر مباراتين.

تعادل في الأولى سلبيًا مع الهلال السوداني.

قبل أن يخسر من صن داونز الجنوب أفريقي في اللقاء الثاني.

تاريخيًا، المارد الأحمر هو أكثر الأندية مشاركة في دوري أبطال أفريقيا ، والأكثر تتويجًا بلقبها برصيد 10 ألقاب.

نادي المريخ

على الجهة المقابلة، يدخل نادي المريخ السوداني لقاء السبت، باحثًا عن الخروج بأي نتيجة غير الهزيمة، من أجل الحفاظ على فرصه في التأهل إلى دور ربع النهائي من البطولة الأقوى في القارة السمراء على صعيد الأندية.

مشوار الزعيم في البطولة انطلق من دور الـ64 حيث تخطى فريق اكسبرس الأوغندي، بعد الخسارة ذهابًا بنتيجة (1-2)، والفوز إيابًا بهدف.

قبل أن يتخطى زاناكو الزامبي في في دور الـ32، بالفوز ذهابًا بثلاثية نظيفة، قبل أن يخسر إيابًا (1-2).

على الصعيد التاريخي، يسجل المريخ السوداني حضوره الـ18 في دوري أبطال أفريقيا .

وكان الإنجاز الأبرز للفريق الملقب بـ«الأحمر الوهاج» هو بلوغ دور نصف النهائي في نسخة 2015 .

قبل أن يخرج من أمام مازيمبي الكونغولي، بعد الفوز ذهابًا (2-1)، والخسارة في الإياب (0-3).

تاريخ مواجهات الأهلي والمريخ

على صعيد المواجهات التاريخية التي جمعت فريقا المريخ والأهلي ، فقد التقى الفريقان من قبل في 6 لقاءات.

حيث جمعت الشياطين الحمر والزعيم السوداني ، مواجهات في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكؤوس الأفريقية.

فاز الأهلي في 4 مواجهات، وحسم التعادل لقاءين، فيما لم يسبق للمريخ أن فاز على الأهلي في أي مباراة.

على صعيد الأهداف المسجلة في مواجهات الأهلي أمام المريخ ، أحرز المارد الأحمر 13 هدفًا، وسكنت شباكه 4 أهداف.

وحول أكبر نتيجة شهدتها تاريخ لقاءات الأهلي والمريخ ، فكانت فوز أبناء الجزيرة بنتيجة (5-1).

تحقق ذلك في لقاء الإياب من دور ربع النهائي في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية 1993 والتي توج بها الأهلي آنذاك.

موعد مباراة الأهلي والمريخ والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة القمة المصرية السودانية ، مساء السبت، في تمام العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت السعودية، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت مصر، السابعة ( 7:00 م ) غرينتش.

وبشأن حكم مباراة الأهلي والمريخ ، فقد أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إسناد المهمة إلى الدولي الأنجولي هيلدر مارتينيز .

تقوم قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية بتغطية أحداث اللقاء، عبر فضائية beIN Sport HD3 إضافة إلى تطبيق beIN CONNECT .

وبشأن معلق مباراة الأهلي والمريخ ، فوفق مصادر تابعتها “ثقفني” سيتولى المعلق الرياضي المصري علي محمد علي المهمة.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على كافة التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار بشأن موعد مباراة الأهلي والمريخ والقنوات الناقلة ، ومشوار ونتائج الناديين في الموسم الحالي من دوري أبطال أفريقيا ، علاوة على تاريخ لقاءات الأهلي والمريخ .