تمويل 100 ألف ريال بدون كفيل ويصل إلى 500 ألف ريال بأسهل الإجراءات

كثيراً ما تلجأ كبرى شركات التمويل في المملكة العربية السعودية إلى وضع خطط جذب العملاء المحتملين لنشاطها، وتبذل كل جهدها في الوصول إلى شريحة كبيرة من العملاء اللذين يتطلعون إلى الحصول على تمويل شخصي بأبسط وأسهل الإجراءات، وتتنافس مجموعة كبيرة من الشركات المرخصة والمعتمدة من قبل البنك المركزي السعودي في توفير حلول تمويلية تتناسب مع احتياجات الفرد، وتعمل على تلبية مطالبه التي تتعلق بحصوله على التمويل المناسب، وفي وقت قياسي قصير، وذلك عبر مجموعة من الشروط والضوابط المحددة التي تختلف من شركة لأخرى.

رغم توافر كثير من الشركات التي تقدم حلولاً تمويلياً ومجموعة كبيرة من البنوك المحلية العاملة في المملكة العربية السعودية، إلا أن البعض يفضل التعامل مع الشركات، وذلك يرجع إلى بعض العوامل، من بينها أن بعض الشركات التي تقدم التمويل الشخصي تكون الشروط بها ليست بالصعبة، عكس بعض البنوك التي تشترط وجود كفيل، أو تشترط تحويل راتب، لذلك هناك شركات تقدم تمويل شخصي يصل إلى 100 ألف ريال سعودي بدون كفيل وبدون تحويل راتب، ويمكن الحصول على تمويل شخصي يصل إلى 500 ألف ريال، ولكن يتوجب وجود كفيل.

مميزات تمويل الأفراد

تمويل متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

تمويل يصل إلى 100 ألف ريال سعودي بدون كفيل.

تمويل يصل إلى 500 ألف ريال سعودي ( يشترط وجود كفيل ).

التمويل بدون تحويل راتب.

هامش ربح منافس.

نسبة استقطاع تصل إلى 60%.

يمكن السداد المبكر للتمويل في أي وقت.

المستندات والأوراق المطلوبة للتمويل

كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر.

تعريف بالراتب من جهة العمل.

تعبئة نموذج طلب التمويل إلكترونياً.

خطوات الحصول على التمويل الشخصي

أتاحت الشركة السعودية للتمويل أنه يمكن تقديم الطلب إلكترونياً من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، وذلك بعد أن تتوافر الشروط، والمستندات والأوراق المطلوبة، وذلك من خلال رابط تمويل شخصي من الشركة السعودية، علماً أن الشركة السعودية للتمويل واحدة من الشركات المرخصة والمعتمدة من قبل البنك المركزي السعودي، وتتمثل الخطوة الأخيرة في كتابة البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها، مثل الاسم، رقم الهاتف الجوال، البريد الإلكتروني، جهة العمل، وبعض البيانات الأخرى.