نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “tawtheef.edu.gov.qa” رابط تقديم إعارة المعلمين لقطر 2022 التربية الفلسطينية تعلن الشروط والموعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت منذ قليل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عن رابط تقديم إعارة المعلمين لقطر 2022، جاء ذالك من خلال الموقع الرسمي للوزارة على فيس بوك، وحددت الوزارة الشروط العامة للتقديم وهو ما سنوضحه لقراءنا الأعزاء عبر وقعكم المتميز على الدوام ثقفني، حتى يتمكن الراغبين في التسجيل للعمل بدولة قطر في الدخول على الموقع المخصص للتقديم وتسجيل بياناته المطلوبة، وجاء في الإعلان أيضاً التخصصات المطلوبة وموعد بدأ التسجيل الإلكتروني.

موعد بدأ التسجيل للإعارة المعلمين لقطر

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية اليوم الخميس أن بداية التسجيل للإعارة للمعلمين الفلسطينيين للعمل بدولة قطر للعام الدراسي 2023/2022، سوف تنطلق يوم الأحد القادم الموافق 2022/03/06 وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 2022/03/13.

رابط تقديم إعارة المعلمين لقطر

الدخول على الرابط الإلكتروني المخصص للتسجيل tawtheef.edu.gov.qa .

. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من المعلمين.

إرفاق المستندات العلمية والخبرات إن وجد.

الضغط على تسجيل وإرسال الطلب.

شروط التسجيل للعمل في قطر

أن يكون المتقدم حاصل على البكالوريوس بتقدير عام جيد جداً مع خبرة في التخصص لا تقل عن 3 سنوات. أن يكون لدية المدة المطلوبة من الخبرات في المادة المتقدم لها وتكون الخبرات معتمدة من الدولة الفلسطينية. يشترط أن يكون عمر المتقدم أقل من 45 عام ميلادي. أن يكون على رأس العمل ويجيد استخدام الحاسب الألي جيداً. أن يكون حاصل على البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية ولدية مؤهل تربوي بتقدير جيد جداً مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

توضيحات وتعليمات هامة للراغبين في التسجيل

أعلنت الوزارة أن الوزارة سوف تفعل رابط تقديم إعارة المعلمين في الموعد الموجود في الإعلان وشددت على أنه هناك تعليمات وضوابط يجب معرفتها قبل التسجيل وهي كما يلي.

كافة المتقدمين للوظائف سوف يقام لهم اختبار عن بعد ” on line”.

كما أنه هناك مقابلات شخصية للمتقدمين يشترط اجتيازها والنجاح فيها.

كما أنه سوف تقام دورة تدريبية للمقبولين في الوظائف في دولة قطر.

يجب أن يتم إرفاق كافة المستندات المطلوبة ومنها إرفاق شهادة تثبت أنه ما زال على رأس العمل.

لن يقبل أي طلب لا تتوافر به سنوات الخبرة المطلوبة لكل تخصص.

يجب أن لا تكون الشهادات العلمية من جامعات خاصة أو عن طريق التعليم عن بعد أو الانتساب.

التخصصات المطلوبة

“العلوم الشرعية، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الإنجليزية طفولة، الرياضيات، العلوم العامة، إحياء، العلوم الاجتماعية”.