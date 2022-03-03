جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أكد الرئيس الأوكرانى، فى مؤتمر صحفى "سنواصل الدفاع عن بلادنا وحريتنا". وأوضح زيلينكسى "إذا سقطت أوكرانيا ستستهدف روسيا دول البلطيق وأوروبا الشرقية". وطالب الرئيس الأوكرانى، بحظر الطيران فى الأجواء الأوكرانية لأن القصف يستهدف المدنيين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- الرئيس الأوكرانى: نخوض حربا نيابة عن العالم المتحضر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.