قوائم نتائج القبول الموازي 2021 / 2022 بالرقم الامتحاني لجميع محافظات العراق 2022 من وزارة التربية والتعليم العراقية

قوائم نتائج القبول الموازي 2021 / 2022 بالرقم الامتحاني لجميع محافظات العراق 2022 فقد تزايدت محركات البحث خلال الفترة الأخيرة حول نتائج القبول المركزي الموازي و نتائج قبول الحكومي الخاص القبول المباشر للعام الدراسي 2021 – 2022، حيث يعيش الطلاب وأولياء الأمور حالة من القلق بسبب رغبتهم في معرفة في أي من الجامعات العراقية تم قبولهم، وجاءت هذه الحالة بالتزامن مع فتح وزارة التعليم العالي العراقية باب التقديم على مختلف الجامعات وذلك عبر الرابط المباشر لموقعها الرسمي، وهو ما أدى إلى تزايد عمليات البحث عن نتائج القبول الموازي.

قوائم نتائج القبول الموازي 2021 / 2022 بالرقم الامتحاني

نتائج القبول الموازي 2021 / 2022 بالرقم الامتحاني قبولات الحكومي الخاص و الحدود الدنيا استمارة التقديم للتعليم الصباحي رابط تحميل pdf تعتبر نتيجة القبول الموازي في العراق من أهم النتائج التي ينتظرها الآلاف من الطلاب في محافظات العراق المختلفة، وذلك لرغبتهم في معرفة في أي جامعة عراقية تم قبولهم وأين يدرسون، وفي هذا الصدد قامت وزارة التعليم العالي العراقية بتوفير كافة التفاصيل عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، حيث أتاحت الفترة الماضية إمكانية التسجيل بشكل إلكتروني كذلك قامت الفترة الحالية بتوفير إمكانية استخراج النتيجة إلكترونيًا.

رابط نتائج القبول الموازي لجميع محافظات العراق 2022

قوائم اسماء طلبة القبول الموازي المباشر حيث يستطيع جميع الطلبة والطالبات في كافة محافظات العراق الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي عن طريق عدة خطوات تتمثل فيما يلي:

أولًا يتم الدخول إلى موقع وزارة التعليم العراقية.

الضغط على نتيجة القبول الموازي 2022.

إدخال كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها والتأكد من صحتها.

الضغط على زر “استعلام”.

سيتم ظهور صفحة تحتوي على كافة التفاصيل التي يرغب الطالب في معرفتها.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022

يبلغ معدل القبول لكلية طب بغداد 99٪.

معدل القبول لكلية طب البصرة 99,5٪.

يبلغ معدل القبول لكلية طب الموصل 98,33٪.

ويبلغ معدل القبول لكلية طب تكريت 98,17٪.

يبلغ معدل القبول لكلية الأنبار 98,17٪.

ويبلغ معدل القبول لكلية طب بابل 98,67٪.

يبلغ معدل القبول لكلية طب ديالي 98,50٪.

ويبلغ معدل القبول لكلية كركوك 98,50٪.

يبلغ معدل القبول لكلية ميسان 98,17٪.

ويبلغ معدل القبول لكلية واسط 98,64٪.

يبلغ معدل القبول لكلية الفلوجة 98,22٪.

ويبلغ معدل القبول لكلية طب نينوى 98,00٪.

شروط القبول الموازي في الجامعات العراقية