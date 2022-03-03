نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية رصد درجات الطلاب عبر نظام نور التعليمي الإلكتروني Noor.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام نور هو نظام تعليمي إلكتروني متكامل للربط بين مؤسسات التعليم بواسطة قاعدة بيانات شاملة متكاملة، ويقدم نظام نور العديد من الخدمات للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور، حيث يمكن للمعلم متابعة مستوى الطلاب في المواد المختلفة، ويساعد الطلاب أيضا في عملية التقييم ورصد الدرجات، بالإضافة إلى إمكانية متابعة المستوى التعليمي من قبل المعلم، لذلك سوف نتعرف في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني على العديد من مميزات نظام نور.

كيفية رصد درجات الطلاب عبر نظام نور

استطاعت وزارة التعليم توفير خدمة رصد درجات الطلاب عبر نظام نور الإلكتروني، وذلك لتوفير الوقت والجهد الذي تتطلبه هذه العملية، وذلك باتباع الآتي:

رابط نظام نور Noor.moe.gov.sa

يجب على المعلم استخدام جهاز الحاسب عند رصد النتائج. ننقر فوق الإشارات المرجعية من القائمة الرئيسية، وبعدها نقوم بالضغط على شريط الإشعارات المرجعية. ستنتقل مباشرة إلى الحساب الشخصي الخاص بك. قم بنسخ كلمة المرور الظاهرة لديك. قم بالرجوع مرة أخرى إلى شريط الإشعارات، والصق كلمة المرور. قم بتحديد صفحة من القائمة للصق الكود في مربع URL. أضغط على حفظ لعرض الصفحة في شريط الإشعارات. أنتقل إلى نظام نور للمعلمين، واختر منها تقارير. قم بإدخال البيانات المطلوبة، والضغط على بحث. يتم ملء المربع بشكل تلقائي، ويمكن تعديل الدرجات يدويا.

مميزات نظام نور

قامت وزارة التعليم بتوفير العديد من الخدمات التي تهم المعلمين والطلاب وأولياء الأمور على نظام نور بما في ذلك إعداد التقارير ورصد الدرجات، حيث يقدم ما يزيد عن 2700 خدمة، ومن مميزات هذا النظام.

تقديم 2700 خدمة إلكترونية تزداد عن هذا الرقم كل عام.

يواكب نظام نور التطور التكنولوجي والإلكترونية الحادث.

الحادث. تمهيد فكره التقنية التعليمية لدى الطلاب والمعلمين لتطبيقها على المدى البعيد.

تم تصميم النظام بشكل جذاب سهل وممتع لجميع المستخدمين.

تنعدم فيه الأخطاء التي قد تحدث في النظام التعليمي العادي.

سهل الاستخدام، مما يتيح لجميع الأعمار استخدامه بسهولة.

تقليل الوقت والجهد المبذول في معرفة نتائج الطلاب.

خدمات نظام نور

يقدم نظام نور خدمات عديدة منها: معرفة مستوى الطلاب داخل الفصل، تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي، رصد درجات الطلاب، الاستعلام عن نتائج الاختبارات وغيرها من وسائل التقييم.