في حالة محددة.. اتفاق روسي أوكراني على وقف إطلاق نار "محتمل"

ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مفاوض أوكراني في المحادثات التي جرت مع النظراء الروس في بيلاروسيا، يوم الخميس، أن الجانبين اتفقا على "وقف محتمل" لإطلاق النار خلال عمليات الإجلاء.
وأكد المفاوض الأوكراني الذي لم يجر ذكر اسمه، التفاهم بشأن إقامة ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين.
وأضاف المصدر أن موسكو وكييف اتفقتا على عقد جولة ثالثة من المحادثات قريبا، لكن المفاوض الأوكراني بدا غير راض عن نتائج المباحثات وقال "لم نحصل على النتائج التي كنا نعول عليها".
ووصفت روسيا أعمالها في أوكرانيا بأنها "عمليات عسكرية خاصة"، وتقول إنها لا تستهدف احتلال الأراضي بل تدمير القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية والقبض على من تعتبرهم قوميين خطيرين.
ويوم الخميس، تحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، في خطاب، عن وجود مرتزقة يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية ويستخدمون المدنيين دروعا بشرية، وينصبون الأسلحة الثقيلة وسط المدن والبلدات، بأسلوب إرهابي".
وأكد بوتن أن "الروس والأوكرانيين شعب واحد، حتى وإن كان جزء من الشعب الأوكراني تعرض لدعاية مضللة، وهذا يدل على حقنا في هذه الحرب"، بحسب قوله.
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