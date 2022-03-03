الرئيس التونسى: الحريات مضمونة والقانون يطبق على الجميع

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس التونسى قيس سعيد أن الحريات مضمونة على عكس ما يتداول وما يُشاع فى الخارج، والقانون يطبق على الجميع فى إطار قضاء عادل، مطالبًا مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات والتدابير التى تم اتخاذها لتطهير البلاد ووضع حدّ لكل محاولات التسلل إلى مؤسسات الدولة.





جاء ذلك خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر قرطاج اليوم الخميس، حيث شكر الدبلوماسية التونسية والجيش ووزارة النقل وكل مؤسسات الدولة المعنية على دورها فى إعادة التونسيين من أوكرانيا. وذكرت الرئاسة التونسية -فى بيان- أن المجلس ناقش تطوير آليات تحفيز الاستثمار فى تونس وفق رؤية جديدة، وتشديد الإجراءات والعقوبات المتعلقة بمراقبة مسالك التوزيع والتصدى لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة، ومراجعة السياسة المائية فى تونس ضمن استراتيجية متكاملة ونظرة استشرافية توفر الحلول المناسبة التى تقى من خطر شحّ المياه مستقبلاً، والجهود والتحركات التى قامت بها أجهزة الدولة لإعادة التونسيين من أوكرانيا، والتعاون العلمى وتبادل الطلبة بين تونس والاتحاد الأوروبى. وأضافت أن المجلس صادق على عدد من المشاريع الرئاسية أهمها: مشروع أمر رئاسى يتعلق بضبط الخدمات المسداة من المركز الوطنى لسجل المؤسسات وطرق استخلاصها، ومشروع أمر رئاسى يتعلق بالتمديد فى مدة صلاحية الموافقات المبدئية لمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

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