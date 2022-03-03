جدة - نرمين السيد - وانطلقت فى وقت سابق اليوم الخميس، الجولة الثانية من المحادثات بين الجانبين الروسى والأوكرانى. وأكد الوفد الروسى للمفاوضات مع أوكرانيا، أمس الأربعاء، أنه سيتم بحث مسألة وقف إطلاق النار مع الجانب الأوكرانى، مشيرًا إلى أنه تم فتح ممر أمنى لأعضائه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. روسيا وأوكرانيا تتفقان على إنشاء ممرات إنسانية لخروج المدنيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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