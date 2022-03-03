عاجل.. بوتين: النازيون الجدد فى أوكرانيا يستخدمون الطلبة الأجانب كـ رهائن

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أضاف بوتين أن المرتزقة أخذوا مدنيين بينهم طلبة أجانب رهائن، مشيرا إلى أن النازيين الجدد فى أوكرانيا لا يسمحون بخروج الأجانب من مناطقهم ويستخدمونهم كرهائن.
وأوضح بوتين أن الجنود الروس فى أوكرانيا يقاتلون بشجاعة، مضيفا أن انتصارات الجيش الروسى فى أوكرانيا "بطولية".
وتابع بوتين "جنودنا يناضلون بصمود فى أوكرانيا ويضحون بأنفسهم حفاظا على أرواح المواطنين"، مشيرا إلى أنه سيتم تكريم جميع الذين سقطوا خلال العمليات العسكرية فى دونباس.
واستطرد بوتين "لن أتخلى عن قناعتى بأن الروس والأوكران شعب واحد".
وأكد الرئيس الروسى أن القوات الروسية فتحت ممرات إنسانية لخروج المدنيين من مناطق القتال فى أوكرانيا.
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