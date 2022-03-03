كيفية التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2022 minha.anem.dz  عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل الرسمية

كيفية التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2022 ، قد ظهر منذ فترة وجيزة بشكل ملحوظ جداً ازدياد كبير في معدلات البحث عن الشروط الواجبة للاستفادة من منحة البطالة 2022 في الجزائر ، وقد قام السيد عبد المجيد تبون رئيس الجزائر للمرة الأولى بالإعلان عن صدور تلك المنحة كصورة من صور الدعم والتحفيز للمواطنين الذين لازالوا في مرحلة الشباب ولا يجدون فرصة للعمل، وبعد أن تم الإعلان عن هذه المنحة قد قام الصحفيين في المؤتمر الذي صرح فيه الرئيس الجزائري عن المنحة بطرح العديد من التساؤلات لمعرفة المزيد من التفاصيل مثل قيمة المنحة والتي تم تحديدها لتكون ثلاثة عشر ألف دينار جزائري، وتسألوا أيضًا عن الموعد المحدد لصرف المنحة وقد صرح سيادة الرئيس انه ابتداًء من شهر مارس الجاري سيتم صرف المنحة، وسوف نتابع كيفية التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2022.

الشروط الواجبة للحصول على منحة البطالة 2022

توجد مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفرفي الشخص المتقدم للمنحة وسنعمل على سردها في النقاط التالية:

يجب أن يكون المتقدم حامل للجنسية الجزائرية بالإضافة إلى وجوب كونه مقيم في دولة الجزائر.

يجب أن يكون قد تم تسجيله في وكالة التشغيل الجزائرية للمرة الأولى .

ينبغي أن يكون غير مسجل في أي برامج جزائرية أخرى للدعم.

يجب ألا يكون عمر المتقدم أكبر عن 40 عاماً ولا أصغر من 19 عاماً.

يمكن لأي شخص محبوس تنطبق عليه كافة الشروط وأنهى المدة المحددة للعقوبة أن يتقدم للمنحة.

ينبغي تقديم شهادة تفيد موقفه القانوني تجاه الخدمة الوطنية

لا يتم قبول المتقدمين الذين قد قاموا برفض عرضين يتطابقوا مع المؤهلات التي حصلوا عليها

إذا كانت المتقدمة للمنحة سيدة متزوجة يشترط أن يكون زوجها عاطل عن العمل.

كيفية التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2022

التسجيل في منحة البطالة الجزائرية توجد مجموعة من الخطوات البسيطة نوضحها على النحو التالي :