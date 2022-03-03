نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية 2022 مصرف الادخار pmhi.ly في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية 2022، وضعته الحكومة لموحدة بليبيا ضمن مبادرة رئيس الحكومة للاسكان الشبابي والاسر المحتاجة. فمنذ أن أعلن عنها منذ أيام قليلة بليبيا بدأ الناس في البحي عن طريقة التسجيل في منظومة القروض السكنية للشباب. ويمكن أن يحصل الجميع على هذا الدعم من خلال التسجيل في مصرف الادخار والاستثمار العقاري بليبيا، وقد أوضح المصرف بأنه سيحاول تسهيل الأمور على كل الشباب المقبلين على الزواج الراغبين في الاستفادة، وبأنه سيعمل وفق القوانين بدولة ليبيا، هذا وقد خصص عبد الحميد الدبيبة ميزانية كبيرة من أجل هذه القروض، وسنذكر لكم من خلال مقالنا هذا على موقع ثقفني الإخباري أهم التفاصيل المتعلقة بهدة المبادرة التي تم إطلاقها تزامنا مع الذكرى الحادية عشر للحرب في دولة ليبيا، تابعوا معنا التفاصيل.

رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية 2022

يستفسر الشباب الليبيين منذ أيام عن رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية 2022. والتي تمّ إطلاقها من طرف الحكومة اللليبية الموحدة من أجل منح الفرصة لكل الأشخاص للاستفادة من منظومة القروض السكنية، وقد تدهورت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في دولة ليبيا بشكل كبير في الفترة الأخيرة مما دفع بالحكومة إلى إطلاق مبادرة رئيس الحكومة للاسكان الشبابي والاسر المحتاجة.

بالإضافة إلى ما سبق، فإنّ التسجيل في منظومة القروض السكنية من أهم المبادرات التي تفيد الشباب لأنها تقدم لهم الدعم الذي يحتاجونه من أجل بناء مساكن خاصة بهم تضمن لهم عيش حياة كريمة، وكانت اللجنة المكلفة بتنفيذ المشاريع الخاصة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية خلال مؤتمر صحفي انعقد منذ أيام وأعلن فيه عن إطلاق هذه المبادرة بشكل رسمي، ويتم التسجيل فيها من خلال اتباع ما يلي من الخطوات:

أولا: يجب أن يقوم المتقدم بالدخول مباشرة إلى رابط منظومة القروض السكنية للشباب مصرف الادخار. ثانيا: ستظهر لك الصفحة الرئيسية للموقع، عليك أن تنقر على تسجيل جديد. ثالثا: سجّل كل المعلومات المطلوبة من الموقع، مع تحرّي الدقة. رابعا: يتوجب عليك إدخال رقم الهاتف الخاص بك، ثم اكتب رمز التحقق الظاهر بالصورة في الإطار المخصص له. بعد لحظات ستصلك رسالة التأكيد على الهاتف، وهي تحتوي على كلمة المرور، امتب رقم الهاتف على الموقع ثم انقر على تسجيل الدخول. في الأخير يتوجب عليك إدراج كل الأوراق المطلوبة من أجل إتمام عملية التسجيل.

بهذا نختم المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية 2022. وقد بدأ التقديم فيه منذ تاريخ السابع والعشرين من شهر فبراير، ولم يذكر مصرف الادخار موعد إغلاق هذه البوابة الإلكترونية. وسيستفيد الكثير من الشباب والشابات الليبيين من مبادرة رئيس الحكومة للاسكان الشبابي والاسر المحتاجة.