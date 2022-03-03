شروط استحقاق خدمة تيسرت تسديد الديون في منصة احسان الخيرية 2022 وطريقة التسجيل كمحتاج في منصة احسان الخيرية والتي تقوم على توفير الكثير من الخدمات الخيرية وتقديم المساعدات والدعم المالي وتستهدف الفئات الأكثر احتياجا داخل المملكة وتقوم المنصة على تلقي التبرعات من المقتدرين وتخضع لرقابة صارمة من كثير من الجهات الحكومية وتتسم منصة احسان بالشفافية في الممارسات الإدارية والمالية لذا أصبحت الملاذ الامن لفاعلي الخير في المملكة وتقدم خدمة تيسرت في منصة احسان لتسديد الدين وفقط شروط يجب توافرها سنتناولها في المقال المخصص لطريقة وكيفية سداد الدين في منصة احسان الخيرية خدمة تيسرت.

طريقة التسجيل في احسان كمحتاج

يجب تسجيل الدخول على رابط منصة احسان الخيرية الرسمي.

وبعد ذلك يجب الضغط على خيار تسجيل الدخول الموجود في اعلى الصفحة الرئيسية.

وأيضا يجب ادخال اسم المستخدم والبريد الالكتروني بالإضافة الى رقم الجوال الشخصي للتواصل مع احسان.

ثم كتابة رمز التحقق المرئي المتواجد في الصورة والمكون من ستة ارقام.

وبعد ذلك الضغط على خيار انشاء حساب جديد في منصة احسان.

وأخيرا يجب تحديد البرنامج الذى تريد التقديم فيه والاستفادة من خدماته.

شروط استحقاق خدمة تيسرت سداد الديون في منصة احسان الخيرية

أولا يجب ان يكون المواطن أحد المستفيدين والمسجلين في خدمات الضمان الاجتماعي.

ثم يجب ان يكون مبلغ الدين الذى يجب سداده اقل من مئة الف ريال سعودي.

كذلك يجب ان يكون هناك حكم صادر من محكمة التنفيذ السعودية بوجوب تسديد الدين.

أيضا يجب ان يتجاوز مدة الحكم الصادر عامل كامل من صدور امر التنفيذ.

خطوات التبرع لمحتاج في جمعية احسان الخيرية