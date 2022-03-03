حساب الراتب بعد خصم التأمينات ونسبة خصم التأمينات من الراتب

حساب الراتب بعد خصم التأمينات اكثر ما يشغل الموظف في المملكة من حيث نسبة الخصم التي تخصمها التأمينات الاجتماعية من الراتب الشهرى، يمكن للموظف حساب الراتب المتبقي بعد خصم التأمينات عن طريق حاسبة الراتب وكذلك خصم التأمينات الذي يتم تنزيله على أجهزة المحمول من أجل احتساب الأجر المتبقي بعد الخصم، يتم خصم نسبة محددة سواء من صاحب المنشأة أو العامل في المنشأة وتكون نسبة خصم التأمينات من الراتب، وتعمل المؤسسة على تتطوير لائحة التعديلات الخاصة بالموظف في التأمينات التي تساعد التعديلات على حفظ حقوق المشتركين، حيث يتم خصم قيمة من رواتب الموظفين سواء من جنسيات سعودية وجنسيات غير سعودية على أن تكون لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية، تصل نسبة استقطاع الراتب إلى 22 بالمائة، ويتم توزيعها على الموظف الحامل للجنسية السعودية.

حساب الراتب بعد خصم التأمينات الاجتماعية

يتم خصم نسبة 1% من الشخص ذاته. اقتطاع نسبة 1% من قبل تطبيق ساند من المنشأة. خصم نسبة 2% من التأمين ضد كلاً المخاطر وإصابات العمل. اقتطاع نسبة 9% من قل راتب الموظف. خصم نسبة 9% من قبل المؤسسة أو الهيئة التي يعمل بها الموظف.

وبالنسبة للموظف الغير سعودي، فيتم خصم نسبة 2% من الأجر الشهري، كما أن الشركة أ المؤسسة التي يعمل بها الموظف تتحمل 2% من الخصم الخاص بالتأمينات

نسبة خصم التأمينات من الراتب

في حالة الراتب الأساسي لصاحب المنشأة يتم خصم 26% من الراتب الأساسي المدون في العقد التأميني الخاص بالمنشأة. أما في حالة الراتب الأساسي الثابت للعامل يتم خصم 14٪ من الراتب الأساسي والمدون في العقد الخاص بصاحب المنشأة. في حالة الراتب الغير أساسي والمتغير لصاحب المنشأة الخصم هي 24% من قيمة التأمين على الراتب الغير الثابت والمتغير. الراتب الغير أساسي والمتغير للعامل نسبة الخصم تكون 11%، ويكون الخصم من قيمة الضرائب المفروضة على المنشأة.

طريقه التسجيل في التأمينات الاجتماعية