نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على طريقة التسجيل فى منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتحدث اليوم عن منصة سلفة الإلكترونية ، في المملكة العربية السعودية يوجد العديد من المنصات التى توفر خدمات لمواطنيها السعوديين ، ولكن نحب أن نذكر لكم المنصة العريقة وهى منصة سلفة الالكترونية التى تقدم للمواطنين السعوديين خدمات تمويلية معتمدة على التقنيات السهلة البسيطة ، للمتقدمين للمنصة يمكنهم الحصول على هذة الخدمات التمويلية بأقل جهد وتوفر لهم أيضا الوقت لانها تتم بشكل إلكتروني ، ويمكن أيضا للمواطن الحصول على قرض من منصة سلفة حيث يصل الى 5000 ريال سعودى بدون تحويل الراتب ويمكنة السداد فى اى وقت على فترات متباعدة ، فتعد منصة سلفة من أعظم المنصات الالكترونية التى تسعى فى تقديم الكثير من الخدمات التمويلية و هذه الخدمات كلها تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ومرخصة من البنك المركزي السعودى ، فيمكن للمتقدم القيام بتقديم الطلب فى اى وقت يناسب بشكل الكترونى دون ما يتم التوجه الى المقر الخاص بالشركة، وكل هذه الإجراءات تتم فى خلال ربع ساعة فقط.

فمن الخدمات تقدمها المنصة و التى نحب أن نذكرها اليكم لكى تفيدكم فى حياتكم الشخصية والأسرية هى إصلاح المركبات واذا تعثر عليك شئ يمكنك التواصل مع خدمة العملاء الخاصة بمنصة سلفة ،اصلاح مركبات ، أيضا المنازل ، سداد الديون على فترات متباعدة بكل سهولة والكثير من التمويلات فى اى وقت ،

طريقة التقديم داخل منصة سلفة الالكترونية

لكل شخص يهمه التسجيل فى منصة سلفة الالكترونية يجب أن يتبع الخطوات الاتية وهى كالاتى :

أولا : تسجيل الدخول على الموقع الرئيسى الخاص بمنصة سلفة الالكترونية .

ثانيا : يجب على المتقدم أولا أن يقوم بتحديد القيمة التمويلية التى يرغب فى اخذها للحصول على تمويل شخصى

ثالثا : عليك القيام بتحديد فترة السداد بالطريقة التى تناسبه .

رابعا : علية كتابة جميع البيانات الشخصية الخاصة بة سواء الاسم رباعي ، رقم الهوية الوطنية .

خامسا : بعد كتابة جميع البيانات قد يستلم الممول المبلغ المالى الذى يريدة .

كيف يقوم الممول بسداد المبلغ المالي المقدم من منصة سلفة الالكترونية

بعد أن يتم تحويل المبلغ المالي الممول من قبل منصة سلفة، سيتم خصم أول قيمة مالية متفق عليها بين منصة سلفة و الممول من الراتب الأول بعد عملية الإيداع،حيث توفر لك منصة سلفة جدول دفعات السداد عن طريق لوحة التحكم الخاصة بمنصة سلفة.

فى النهاية عرضنا على جميع متابعينا اهم ما يفيدة عن منصة سلفة الالكترونية وكيفية التقديم فى منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية ونتمنى من الله ان تنال اعابكم.