20000 بلا كفيل وبالتقسيط على 3 سنوات وبدون رسوم إدارية

إحدى المزايا الهامة التي يبحث عنها العملاء الراغبين في طلب تمويل شخصي فوري بالسعودية هو الحصول على قرض شخصي فوري وبقيمة مالية تمكنه من توفير احتياجاتهم المختلفة وكذلك من أهم مزايا التمويل أنه لا يحتاج إلى أى كفيل عند طلب التمويل ومن خلال هذا المقال بموقع ثقفني سوف نعرض لكم تفاصيل تلك التمويل وطريقة الحصول على التمويل.

20000 بلا كفيل وبالتقسيط على 3سنوات لدى اليسر للتمويل

من ضمن المنتجات المالية التى تقدمها شركة اليسر للتمويل التمويل الشخصي الأصغر والذى يمتاز بأنه متاح للسعودي وأيضاً المقيم ومن بين مزايا التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر ما يلي

يتميز التمويل الشخصي الأصغر من اليسر بأنه لا يتعارض مع تعاليم الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز القرض الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر بأن العميل المقيم يحصل على تمويل بقيمة ربما تصل 10000 ريال سعودي.

يتميز أيضاً التمويل الشخصي الأصغر من اليسر بأن متاح دون الحاجة إلى كفيل أو ضامن.

أيضاً التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر متاح للسعودي بقيمة مالية ربما تصل إلى 20000 ريال سعودي.

كما يتميز التمويل الشخصي الأصغر لدى اليسر بأنه ليس له أى رسوم إدارية عند التقديم.

التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر يتميز بأنه بدون أى أجور وكالة.

طريقة طلب التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر

يستطيع العميل المتقدم سواء السعودي وكذلك المقيم طلب التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة اليسر ثم الدخول على منتجات الأفراد ثم الدخول على طلب التمويل وملئ نموذج طلب التمويل.

شروط التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر

وضعت شركة اليسر للتمويل مجموعة من الشروط والأحكام اللازمة عند طلب التمويل الشخصي الأصغر ومن تلك الشروط ما يلي