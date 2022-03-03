السعودية تبدي استعدادا للوساطة بين أطراف الأزمة في أوكرانيا

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، يوم الخميس، إن المملكة على استعداد لبذل جهود الوساطة بين كل أطراف الأزمة في أوكرانيا.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أبدى الأمير محمد بن سلمان الاستعداد للوساطة، لدى تلقيه اتصالاً هاتفيا، من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين المملكة العربية السعودية وروسيا وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وفيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، أوضح ولي العهد السعودي، موقف المملكة المعلن ودعمها للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي يؤدي إلى إنهائها ويحقق الأمن والاستقرار.

وفيما يتعلق بتأثير أزمة أوكرانيا على أسواق الطاقة، جدد الأمير محمد بن سلمان حرص المملكة على المحافظة على توازن أسواق البترول واستقرارها، منوها بدور اتفاق "أوبك بلس" في ذلك وأهمية المحافظة عليه.

ويوم الخميس، التقى مفاوضون روس نظراءهم الأوكرانيين في بيلاروسيا، في إطار مساع لنزع فتيل الأزمة التي اشتعلت أواخر فبراير الماضي.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مفاوض أوكراني، دون ذكر اسمه، أن الجانبين اتفقا على وقف محتمل لإطلاق النار خلال عمليات إجلاء المدنيين.