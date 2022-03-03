نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل فوري خلال 24 ساعة بدون تحويل الراتب أو ضامن والتقديم إلكتروني في المقال التالي
تمويل شخصي من منصة سلفة بدون تحويل راتب في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم منصة سلفة تمويلات صغيرة قد تصل إلي 5000 ألف ريال سعودي بفترة سداد طويلة وتحديد مدة السداد التي تناسب الراتب الشهري الخاص بك والتمويل بشكل فوري لجميع المواطنين الذي يحتاج إليه عاجلا وتستخدم المنصة التقنيات الحديثة لتسريع إجراءات الحصول علي التمويل، وتعتبر منصة سلفة واحدة من اهم المنصات الإلكترونية وتقدم تمويلات إسلامية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وهي احدي الجهات المعتمدة من البنك المركزي السعودي، لذلك نقدم لكم بتمويل شخصي من منصة سلفة إلكترونية وشروط الحصول علي التمويل بدون كفيل ولا تحويل الراتب.
شروط الحصول علي تمويل شخصي من منصة سلفة
تقدم منصة سلفة افضل الخدمات التمويلية التي توفرها لكافة المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث تقدم رابط إلكترونية لكي يكون من السهل التقديم علي طلب التمويل بكل سهولة في أي وقت وأي مكان وذلك من اجل تلبي احتياجاتهم الضرورية، ولكن بشروط التي لا بد أن تتوفر لكي يتم الموافقة علي التمويل سلفة والشروط هي:
- يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية فقظ ويحمل البطاقة الهوية الوطنية.
- لا يقل عمر العميل عن 18 عام حتي 60 عام ولا يزيد أثناء التقديم.
- لا يقل الراتب عن 4000 ريال سعودي.
- فترة العمل لا تقل عن ثلاثة اشهر للعاملين في القطاع الحكومي، وستة اشهر للعاملين في القطاع الخاص.
- متاح تمويل شخصي قصير الاجل من منصة سلفة تبدا من 1000 ريال حتي 5000 ريال سعودي وباقساط مجدولة حسب الراتب الشهري والموافقة علي التمويل خلال 24 ساعة بعد التقديم.
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