رابط استعلام نتائج السنة التحضيرية 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم www.mohe.gov.sy في سوريا

رابط استعلام نتائج السنة التحضيرية 2022 عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم فى سوريا، تزايدت عمليات البحث من قبل طلبة وطالبات السنة التحضيرية 2022 في سوريا حول إمكانية الحصول على النتائج بكل سهولة عبر الإنترنت بالاسم فقط، وبالفعل أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية اليوم الخميس الموافق 3-2-2022 عن أنه يمكن لجميع الطلاب معرفة نتائج السنة التحضيرية 2022 في سوريا بكل سهولة عبر رابط موقع وزارة التعليم العالي بسوريا، وسوف نتناول تفاصيل ذلك في الفقرات القادمة.

نتائج السنة التحضيرية 2022

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا عن رابط الاستعلام عن نتائج السنة التحضيرية 2022 والذي هو موقع الوزارة الرسمي نفسها، كما أنها قد سمحت للجميع بتقديم التظلمات والشكاوي عبر الموقع ولكن يتطلب منهم أولا تقديم إلتماسات إلى إدارة شئون طلاب السنة التحضيرية، ويجدر الإشارة إلى أن السنة التحضيرية تتعادل مع السنة الأولى من كلية الطب كذلك كلية الصيدلة وكلية طب الأسنان، ومع انتهاء العام الدراسي الحالي يتم فحص نحو 90% من الطلاب يتم قبولهم في الكليات السابقة من الطب، بينما يتم تخصيص 10% فقط منهم من خارج تلك الكليات، أما في حالة رسوب الطالب فيما يزيد عن 4 مواد دراسية لن يتأهل وسيكون أمامه حرية الإختيار في التقدم إلى كليات أخرى خارج تلك التخصصات في الفصل الدراسي الثاني.

رابط الاستعلام عن نتائج السنة التحضيرية 2022

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية موقعها ليكون هو المرجع الأساسي لكل من يريد الاستعلام عن نتائج السنة التحضيرية 2022 وذلك تسهيلاً على جميع الطلاب وعدم فرض عليهم الذهاب إلى إحدى الجهات الرسمية المختصة للاستعلام عنها، ويتم ذلك عبر عدة خطوات تأتي على النحو الآتي: