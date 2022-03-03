قسط 2000000 بلا كفيل على 5 سنوات للسعودي والمقيم والمتقاعد

المواطن السعودي وأيضاً المقيم والمتقاعد يستطيع تقسيط 2 مليون ريال سعودي كحد أقصى بدون كفيل أو ضامن لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية والذى يسعى إلى توفير منتجات تمويلية تنافسية بأسعار تنافسية كذلك بالتقسيط على 60 شهر ومن خلال مقال اليوم بموقع ثقفني سوف نتعرف على إحدى منتجات بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية وهو تمويل الأسهم.

قسط 2000000 بلا كفيل على 5 سنوات لدى بنك البلاد

صمم بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية مجموعة من المنتجات التمويلية الميسرة بفترات سداد مرنة تصل إلى 60 شهر ويتميز هذا التمويل الشخصي لدى بنك البلاد بالآتي

يتميز التمويل الشخصي لدى بنك البلاد بأنه لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية.

كما يتميز القرض الشخصي لدى بنك البلاد بأنه لا يشترط الحاجة إلى كفيل أو ضامن.

يتميز أيضاً التمويل الشخصي من بنك البلاد بأن العميل المتقدم يحصل على مبلغ تمويلي ربما يصل قيمة إلى 2 مليون ريال سعودي كحد أقصى.

تمويل بنك البلاد متاح للسعودي وأيضاً المقيم والمتقاعد.

يستطيع العميل المتقدم بطلب التمويل الشخصي لدى بنك البلاد التسوية المبكرة خلال فترة التمويل.

متاح أيضاً سداد قيمة التمويل الشخصي لدى بنك البلاد على أقساط شهرية ميسرة تصل إلى 60 شهر.

كما يستطيع المتقدم من تأجيل سداد قسط من كل عام.

شروط التمويل الشخصي لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية

حدد بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط الواجب توافرها عند طلب الحصول على التمويل الشخصي بقيمة مالية ربما تصل إلى 2 مليون ريال سعودي ومن بين تلك الشروط ما يلي

يشترط أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 18 عام كحد أدنى.

كما يشترط أن يكون المتقدم لديه حساب جاري لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية.

أيضاً يشترط أن يكون المتقدم السعودي لديه راتب شهري لا يقل عن 3000 ريال سعودي.

كما لابد أيضاً أن يكون المتقدم الغير سعودي لديه دخل شهري لا يقل عن 3500 ريال سعودي.

طريقة طلب التمويل الشخصي لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية

كل العملاء الراغبين في طلب التمويل الشخصي لدى بنك البلاد يمكنهم طلب التمويل من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي لدى بنك البلاد وأيضاً الضغط على طلب التمويل وملئ نموذج طلب التمويل.