أجل أول قسطين وأحصل علي تمويلك بدون كفيل بمبالغ مالية كبيرة لجميع العملاء

أجل أول قسطين وأحصل علي تمويلك بدون كفيل ، أحد العروض التمويلية التي يمكن أن يستفيد بها العميل من كافة الجنسيات داخل أراضي المملكة العربية السعودية ، حيث يتيح هذا العرض التمويلي للعميل إمكانية الاستفادة من مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي مليون ونصف ريال سعودي ، بالإضافة إلى إمكانية تقسيط مبلغ التمويل علي أقساط شهرية مجدولة وميسرة تتناسب مع الراتب الشهري لجميع العملاء.

أجل أول قسطين وأحصل علي تمويلك بدون كفيل

تمويل فورى بدون كفيل ولا ضامن بسيولة نقدية سريعة ، أحد الخدمات التمويلية التي يقدمها مصرف الراجحي لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر البنك للعملاء من خلال هذا العرض إمكانية تأجيل سداد مبلغ التمويل ، بالإضافة إلى خيارات للسداد عديدة ومتنوعة والتي يمكن من خلالها العميل تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة ، تتناسب مع الراتب الشهري للعميل وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى، كما يوفر مصرف الراجحي لجميع العملاء من خلال هذا البرنامج مبالغ مالية كبيرة والتي يمكن تلبية كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم المالية من خلال إجراءات سريعة وسهلة.

مزايا برنامج التمويل الشخصي من مصرف الراجحي لقطاع الأفراد

قام مصرف الراجحي بتصميم عرض التمويل الشخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

مبالغ تمويل مصرف الراجحي يمكن أن تصل قيمتها حتي مليون ونصف ريال سعودي.

يتيح مصرف الراجحي للعملاء من خلال هذا المنتج إمكانية شراء المديونية القائمة لدى البنوك الأخرى ، وإيداع المبلغ المتبقي في حساب العميل.

المواطن السعودي والمواطن الوافد أيضاً يمكنهم الاستفادة من هذا البرنامج التمويلي المتاح لدي مصرف الراجحي.

مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي من مصرف الراجحي يمكن أن تصل حتي 60 شهر ، وذلك إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين السعوديين.

أما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين الوافدين بجنسيات مختلفة داخل المملكة العربية السعودية ، يمكنهم سداد مبلغ التمويل الشخصي علي فترة تصل حتي 36 شهر.

لا يشترط وجود كفيل ولا ضامن ، للاستفادة من القرض الشخصي من مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية.

العميل المتقاعد يمكنه التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من مصرف الراجحي.

يتيح مصرف الراجحي للعملاء إمكانية تأجيل سداد أول قسطين من الاقساط الشهرية المستحقة.

يقوم مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية بالإعفاء عن المديونية وذلك في حالة الوفاة أو العجز الكلي لاقدر الله الشخص المتقدم بالطلب.

يتيح البنك للعميل إمكانية الاستفادة من السداد المبكر لمبلغ التمويل الشخصي في أي وقت.

الشروط والأحكام الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من مصرف الراجحي