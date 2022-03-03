عاجل.. أمريكا تعلن عقوبات جديدة على عدد من الشخصيات الروسية

جدة - نرمين السيد - وقال البيت الأبيض، إن واشنطن ستفرض قيودا على التأشيرات على 19 مسئولا روسيا و47 من أفراد أسرهم. وأوضح البيت الأبيض، أن العقوبات تشمل فصل هؤلاء الأشخاص وأسرهم عن النظام المالى الأمريكى وتجميد أصولهم فى الولايات المتحدة.

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