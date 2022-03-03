البيت الأبيض: بوتين يستفيد من ارتفاع أسعار النفط فى الوقت الحالى

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن هناك تقلبا كبيرا فى أسعار النفط والغاز. وأكدت ساكى "سنعمل على ضخ المزيد من احتياطات النفط فى الأسواق لخفض الأسعار". وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض "هدفنا الرئيسى من فرض العقوبات على روسيا هو التأثير على بوتين".

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