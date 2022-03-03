البيت الأبيض: نستبعد إقصاء روسيا من مجلس الأمن الدولى

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض - فى تصريحات لها أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس- إن هدف الولايات المتحدة هو تشديد العقوبات على موسكو.

وأضافت أن الولايات المتحدة ليس لها مصلحة فى خفض إمدادات الطاقة العالمية، مبينة فى الوقت ذاته أن بلادها تركز حاليًا على عزل روسيا دبلوماسيًا ومحاسبتها على العملية العسكرية فى أوكرانيا.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن قرار انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسى يبقى بيد الحلف، لافتة إلى أنه لا يوجد أى تواصل مباشر بين الرئيس الأمريكى جو بايدن ونظيره الروسى فلاديمير بوتين.